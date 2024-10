Η μάχη του τίτλου «κλέβει» τη λάμψη της νίκης της Ferrari στο Όστιν

Το θριαμβευτικό 1-2 της Ferrari στο GP ΗΠΑ επισκιάστηκε από τις μάχες εντός και εκτός πίστας.

Η νίκη της Ferrari στο GP των ΗΠΑ του 2024 ήταν μια τεράστια στιγμή για την ιστορική ομάδα. Με το 1-2 των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ η Scuderia «άλωσε» ένα απαιτητικό σιρκουί όπως το Circuit of the Americas. Και το πιο εντυπωσιακό; Αυτή η νίκη ήρθε χωρίς καμία αναβάθμιση στο μονοθέσιό της, σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Red Bull και της McLaren. Παρά την τεράστια αυτή επιτυχία, όμως, η μάχη για τον τίτλο και οι συζητήσεις γύρω από τα συμβάντα του αγώνα φάνηκε να επισκιάζουν κάπως τη δόξα της Ferrari στο Όστιν.

Η στρατηγική της Ferrari, συνδυασμένη με την εκπληκτική απόδοση των οδηγών της, έδειξε ότι η ομάδα μπορεί να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Η McLaren μπορεί να είναι η κυρίαρχη δύναμη φέτος και η Red Bull να βελτιώνεται, αλλά η Ferrari αποδεικνύει πως, έστω και χωρίς αναβαθμίσεις, μπορεί να διεκδικεί νίκες, αρκεί να αξιοποιεί τις κατάλληλες ευκαιρίες.

Ωστόσο, η συζήτηση που κυριάρχησε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ήταν το συμβάν ανάμεσα στον Λάντο Νόρις και τον Μαξ Φερστάπεν. Μια μάχη που κατέληξε με τον Νόρις να δέχεται ποινή και να χάνει το βάθρο.

Η σύγκρουση μεταξύ Νόρις και Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους ήταν η αποκορύφωση μιας μάχης γεμάτης ένταση. Ο Νόρις προσπάθησε να προσπεράσει τον Φερστάπεν, αλλά βγήκε εκτός πίστας. Αν και προσπέρασε τον Φερστάπεν, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν πως κέρδισε πλεονέκτημα εκτός πίστας, και τον τιμώρησαν με ποινή 5 δευτερολέπτων, ρίχνοντάς τον στην 4η θέση.

Η απόφαση των αγωνοδικών στο συμβάν Νόρις-Φερστάπεν βασίστηκε στο Άρθρο 33.3 του Αγωνιστικού Κανονισμού της Formula 1, το οποίο αφορά τις διαδικασίες προσπέρασης και την παραμονή εντός ορίων της πίστας. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι οι οδηγοί πρέπει να παραμένουν εντός πίστας κατά τη διάρκεια μιας προσπέρασης και δεν επιτρέπεται να κερδίσουν πλεονέκτημα βγαίνοντας εκτός των ορίων. Ο Φερστάπεν είχε ήδη το προβάδισμα καθώς πλησίαζαν στο apex της στροφής, φροντίζοντας να καθυστερήσει το φρενάρισμά του, κάτι που σύμφωνα με τους κανονισμούς τού επιτρέπει να διατηρήσει τη γραμμή του. Ο Νόρις, από την άλλη, έπρεπε να δώσει πίσω τη θέση που κέρδισε βγαίνοντας εκτός πίστας.

