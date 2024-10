Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull κέρδισαν στο Όστιν μετά από σχεδόν 4 μήνες.

O Αγώνας Σπριντ του Grand Prix ΗΠΑ στο Circuit of the Americas σηματοδότησε την επιστροφή του Μαξ Φερστάπεν στις νίκες στη Formula 1, έπειτα από 112 ημέρες «ανομβρίας». Ο Ολλανδός πρωταθλητής με την αναβαθμισμένη Red Bull δεν έχασε σε κανένα σημείο την πρωτοπορία και έφτασε σε μια εύκολη σχετικά νίκη. Πίσω του όμως έγιναν πολλά, με τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari να παίρνει τη 2η θέση από τον Λάντο Νόρις της McLaren στον τελευταίο γύρο.

Εκκίνηση

Οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση για το Σπριντ των 19 γύρων με πολύ καλό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες τόσο στον αέρα όσο και στη φρεσκοστρωμένη άσφαλτο της αμερικανικής πίστας. Όλοι τους είχαν επιλέξει τη μεσαία (κίτρινη) γόμα των ελαστικών της Pirelli.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Φερστάπεν ξεκίνησε καλά και δεν απειλήθηκε στην πρώτη στροφή. Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τον Ράσελ, ο οποίος δέχτηκε πίεση από τον Λεκλέρ. Ωστόσο, την κίνηση του αγώνα την έκανε ο Νόρις, ο οποίος από την 4η θέση πετάχτηκε στη 2η.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN F1 SPRINT!!! 🤠



Verstappen scampers up to Turn 1 and leads while Norris makes up two places getting past Leclerc and Russell 😮



The McLaren driver is up to P2!! 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/ospPAPb3nx — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Ο Ράσελ έμεινε τρίτος και δέχτηκε αρχικά την επίθεση του Λεκλέρ, ο οποίος όμως γρήγορα άφησε τον Βρετανό στην ησυχία του καθώς έπρεπε να αμυνθεί στις επανειλημμένες προσπάθειες του Σάινθ να τον περάσει. Ο Χάμιλτον βρισκόταν στην 6η θέση, μπροστά από τους Μάγκνουσεν, Τσουνόντα και Χούλκενμπεργκ.

Παγιώνοντας το προβάδισμα

Ο Φερστάπεν χρειάστηκε μόνο 4 γύρους για να «σπάσει» το DRS του Νόρις, ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από το 1 δευτερόλεπτο. Το ίδιο προσπαθούσε να κάνει και ο Ράσελ στην 3η θέση, εκμεταλλευόμενος τη μάχη των Ferrari πίσω του, καθώς ο Σάινθ πέρασε τον Λεκλέρ για την 4η θέση.

Ο Ράσελ όμως δεν κοίταζε πίσω του αλλά μπροστά του. Ο οδηγός της Mercedes είχε φτάσει τον Νόρις και μάλιστα έκανε και μία προσπάθεια να βρεθεί δίπλα του και να εξερευνήσει το ενδεχόμενο μιας προσπέρασης. Στο μεταξύ, ο Φερστάπεν είχε αυξήσει τη διαφορά στα 2 δευτερόλεπτα.

Η άνοδος των Ferrari

Η απειλή του Ράσελ ήταν στιγμιαία, καθώς γρήγορα οι δύο Ferrari έφτασαν πίσω από τον Βρετανό της Mercedes, ο οποίος ανέφερε προβλήματα με τα εμπρός ελαστικά του. Διαδοχικά, οι Σάινθ και Λεκλέρ τον προσπέρασαν, ρίχνοντάς τον στην 5η θέση.

LAP 10/19



Russell is struggling with his tyres and Sainz swoops past and is up to P3



Smooth 👌#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/YPX4HHxC2V — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Ο Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα σε εκείνο το σημείο και άρχισε να πλησιάζει τον Σάινθ, με προφανή στόχο να πάρει πίσω τη θέση που έχασε από τον Ισπανό ομόσταβλό του νωρίτερα.

Οι μεγάλες μάχες όμως δίνονταν αρκετά πιο πίσω, με τους Πέρεζ, Τσουνόντα, Πιάστρι και Κολαπίντο να διεκδικούν την 9η θέση. Η θέση αυτή δεν έδινε βαθμούς αλλά οι μάχες δίνονταν τροχό με τροχό, με τον Πέρεζ να έχει το πλεονέκτημα.

Επιστροφή στις νίκες

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά, διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι το τέλος και επέστρεψε στις νίκες έπειτα από αρκετό καιρό, έστω και σε ένα Σπριντ.

Στον τελευταίο γύρο του αγώνα ο Σάινθ εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Νόρις και τον πέρασε για να πάρει τη 2η θέση. Ο Νόρις κράτησε την 3η θέση με νύχια και με δόντια από τον Λεκλέρ, που τελικά αρκέστηκε στην 4η θέση. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Χάμιλτον, Μάγκνουσεν και Χούλκενμπεργκ.

LAP 16/19



Piastri finds a way past Tsunoda to take P10 👏



But remember, only the top eight finishers scores points in #F1Sprint #F1 #USGP pic.twitter.com/79axKESYsD October 19, 2024

Ομάδες, οδηγοί και μονοθέσια θα επιστρέψουν στην πίστα σε λίγες ώρες, στη 1 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) για τις κατατακτήριες του αγώνα της Κυριακής.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool