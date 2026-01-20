Η δυνατότητα άρσης της ψηφιακής ακινησίας με την καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας αποτελεί μια σημαντική διευκόλυνση για χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων.

Η διαδικασία της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με το μήνα έχει καταστεί πλέον θεσμός, προσφέροντας την απαραίτητη οικονομική ευελιξία στους οδηγούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα εντός του έτους. Για το 2026, το πλαίσιο παραμένει αυστηρά ψηφιακό, με την πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ να αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου για την υποβολή της αίτησης και την έκδοση των σχετικών παραστατικών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά αποκλειστικά οχήματα τα οποία έχουν τεθεί σε καθεστώς «ψηφιακής ακινησίας», με τις πινακίδες τους να παραμένουν στην κατοχή του ιδιοκτήτη, αλλά τη χρήση τους να απαγορεύεται μέχρι την καταβολή των αναλογικών τελών.

Το πρώτο βήμα για τον ιδιοκτήτη είναι η είσοδος στην πλατφόρμα myCAR με τους κωδικούς TaxisNet. Εκεί, επιλέγοντας το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία, δίνεται η δυνατότητα «Άρσης Ακινησίας». Το σύστημα το 2026 επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμεί να κυκλοφορήσει το όχημα (π.χ. 1 μήνα, 3 μήνες ή μέχρι το τέλος του έτους). Είναι κρίσιμο να γνωρίζετε ότι το δικαίωμα αυτό παρέχεται μόνο μία φορά εντός του έτους. Αυτό σημαίνει πως αν επιλέξετε να άρετε την ακινησία για έναν μήνα και στη συνέχεια αποφασίσετε ότι χρειάζεστε το αυτοκίνητο για περισσότερο χρόνο, θα πρέπει να πληρώσετε το υπόλοιπο των τελών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία

Ο υπολογισμός των τελών είναι αναλογικός. Αν για παράδειγμα τα ετήσια τέλη του οχήματός σας είναι 120 ευρώ και επιθυμείτε να το κυκλοφορήσετε για 2 μήνες, θα πληρώσετε 2/12 του ποσού, δηλαδή 20 ευρώ. Σημειώστε ότι ως «μήνας» λογίζεται ο ημερολογιακός μήνας ή το υπόλοιπο αυτού. Δηλαδή, αν κάνετε άρση ακινησίας στις 15 Μαΐου για έναν μήνα, η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι τις 31 Μαΐου. Επομένως, για να εκμεταλλευτείτε πλήρως το ποσό που καταβάλλετε, η άρση πρέπει να πραγματοποιείται στις αρχές του μήνα.

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για το αν το όχημα είναι ασφαλισμένο. Χωρίς ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την έκδοση της ταυτότητας οφειλής. Μόλις το σύστημα επιβεβαιώσει την ασφάλιση, εκδίδεται το έντυπο πληρωμής και μετά την καταβολή του ποσού, η άρση ακινησίας ενεργοποιείται άμεσα.

Τέλος, η επιστροφή του οχήματος σε καθεστώς ακινησίας πρέπει να γίνει ψηφιακά μέσω της ίδιας πλατφόρμας μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του διαστήματος που έχετε προπληρώσει. Σε περίπτωση που αμελήσετε αυτή την ενέργεια και το όχημα παραμείνει «ενεργό» στο σύστημα πέραν της συμφωνημένης περιόδου, οι συνέπειες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες: επιβάλλεται αυτόματα πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του ποσού που ήδη καταβλήθηκε. Για το 2026, η συνέπεια στην τήρηση των ημερομηνιών είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν οι επιβαρύνσεις.