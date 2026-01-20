Σαν Σήμερα: Ο Λεμπ κυριάρχισε στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

H νέα εβδομάδα ξεκινά με μία «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και των αγώνων ταχύτητας. Θα μάθουμε για οδηγούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, για αγώνες αντοχής και για μια παράσταση του Σεμπαστιέν Λεμπ στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Επιπλέον θα θυμηθούμε ένα ταλέντο που δυστυχώς μας άφησε νωρίς.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1934, γεννήθηκε ο Τζόρτζιο Μπάσι. Αγωνίστηκε μόλις σε έναν αγώνα της Formula 1 (GP Ιταλίας 1965), όμως η μεγαλύτερη διάκρισή του ήταν η νίκη στο θρυλικό Τάργκα Φλόριο.

Σαν σήμερα το 1957, έλαβε χώρα ο αγώνας 1000 χιλιομέτρων του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή. Νικητές ήταν οι Γιουτζίνιο Καστελότι, Μάστεν Γκρέγκορι και Λουίτζι Μούσε με μία Ferrari 290MM.

Σαν σήμερα το 1975, γεννήθηκε ο Νορμπέρτο Φοντάνα. Ο Αργεντινός αγωνίστηκε σε τέσσερα Grand Prix της Formula 1 όμως δεν τον θυμούνται για τις επιδόσεις του αλλά για ένα συγκεκριμένο συμβάν. Στο ευρωπαϊκό Grand Prix, ο Φοντάνα καθυστέρησε τον Ζακ Βιλνέβ της Williams που ήθελε να του «ρίξει» γύρο, ενώ άφησε σχεδόν αμέσως τον Μίκαελ Σουμάχερ της Scuderia Ferrari. Λίγα χρόνια αργότερα ο Φοντάνα παραδέχθηκε πως είχε δεχθεί εντολή να καθυστερήσει τον Καναδό για να βοηθηθεί ο Γερμανός στη μάχη του τίτλου.

Σαν σήμερα το 1987, γεννήθηκε ο αδικοχαμένος αστέρας των δύο τροχών, Μάρκο Σιμοντσέλι. Ο Ιταλός έδειξε από νεαρή ηλικία το ταλέντο του σε μικρές κατηγορίες μοτοσικλετών και το 2010 έκανε το ντεμπούτο του στο MotoGP με τη Gresini Racing, τη δορυφορική ομάδα της Honda. O Σιμοντσέλι ενεπλάκη σε ένα τραγικό δυστύχημα στο Grand Prix Μαλαισίας του 2011 με τους Βαλεντίνο Ρόσι και Κόλιν Έντουαρντς. Ο Ιταλός χτυπήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι και άφησε την τελευταία του πνοή μία ώρα αργότερα. Ως ένδειξη σεβασμού για η μνήμη του, το MotoGP απέσυρε τον αριθμό 58 από όλες τις κατηγορίες.

11 years on, we remember Marco Simoncelli



A character that lived life to the fullest, he is loved and missed in equal measure



We hold him in our hearts today pic.twitter.com/KS28aNw57r — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2022

Σαν σήμερα το 1991, γεννήθηκε ο Τζόλιον Πάλμερ. Έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου στο GP2 (σημερινή Formula 2), ο Βρετανός μεταπήδησε στη Formula 1 και οδήγησε το 2016 αλλά και στην πλειονότητα των αγώνων του 2017 για λογαριασμό της Renault. Στο Grand Prix ΗΠΑ αντικαταστάθηκε από τον Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, δύο μόλις αγώνες μετά το καλύτερό του αποτέλεσμα (6η θέση στη Σιγκαπούρη). Σήμερα βρίσκεται στο δυναμικό του F1 TV ως ειδικός αναλυτής.

Σαν σήμερα το 2013, ολοκληρώθηκε το Ράλλυ Μόντε Κάρλο για το WRC, ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν. Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, οι διοργανωτές ακύρωσαν τις τελευταίες δύο Ειδικές Διαδρομές, καθώς υπήρχε ανησυχία για την ασφάλεια των θεατών. Νικητής αναδείχθηκε ο Σεμπαστιέν Λεμπ με Citroen DS3. Αυτή ήταν η 77η νίκη του Αλσατού στο WRC, και 7η στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

