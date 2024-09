Ο Χόρχε Μαρτίν παραμένει επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος αλλά με λίγο μικρότερη διαφορά.

Το GP Ινδονησίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχε πολλά συμβάντα και ανατροπές αλλά επηρέασε λιγότερο από ό,τι αναμενόταν τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών. Πριν από το 3ήμερο στη Μανταλίκα, ο Χόρχε Μαρτίν απολάμβανε διαφορά 24 βαθμών από τον Πέκο Μπανάια και μετά το τέλος του η διαφορά αυτή βρίσκεται στους 21 βαθμούς. Ο Μαρτίν έχασε πολλούς βαθμούς με την πτώση του το Σάββατο στο Σπριντ αλλά κέρδισε αρκετό από το χαμένο έδαφος στον αγώνα της Κυριακής, όπου πήρε τη νίκη και ταυτόχρονα ο Μπανάια τερμάτισε στην 3η θέση. Απομένουν πλέον πέντε αγώνες μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και όλα παραμένουν ανοιχτά.

Οι βαθμολογίες αυτές ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς αναμένεται η απόφαση των αγωνοδικών, που εξετάζουν τις πιέσεις των ελαστικών στη μοτοσικλέτα του Πέδρο Ακόστα, ο οποίος τερμάτισε στη 2η θέση. Αν ο Ακόστα τιμωρηθεί, ο Μπανάια θα κερδίσει μία θέση και θα πλησιάσει στη βαθμολογία τον Μαρτίν.

FIM #MotoGP Stewards 📋



No further action following the investigation of #MotoGP rider #31 Pedro Acosta's tyre pressure#IndonesianGP 🇮🇩