Οι οδηγοί της Formula 1 εξηγούν πώς οι μονάδες ισχύος του 2026 επιβάλλουν έναν διαφορετικό τρόπο οδήγησης και διαχείρισης της μπαταρίας.

Η μετάβαση της Formula 1 στη νέα γενιά μονάδων ισχύος το 2026 φέρνει αλλαγές που δεν περιορίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί προσεγγίζουν κάθε γύρο. Το πρώτο τεστ στη Βαρκελώνη ανέδειξε ένα στοιχείο που θα απασχολήσει έντονα ομάδες και οδηγούς: τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με σχεδόν ισόποση κατανομή ισχύος ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το ηλεκτρικό σκέλος, καθώς και με την εισαγωγή των «Boost Mode» και «Overtake Mode», η ενεργειακή στρατηγική αποκτά κεντρικό ρόλο ακόμη και στις γρήγορες προσπάθειες.

A week since Shakedown! It's got us all excited for the first official test in Bahrain next week! 🇧🇭#F1 pic.twitter.com/Uq4ucjCo67 — Formula 1 (@F1) February 6, 2026

Το πρώτο μεγάλο άγχος του 2026

Η αυξημένη ανάγκη για ανάκτηση ενέργειας σημαίνει ότι οι οδηγοί καλούνται να σηκώνουν το πόδι από το γκάζι νωρίτερα στις ευθείες ή να κατεβάζουν ταχύτητες πριν το φρενάρισμα, ώστε να μεγιστοποιήσουν τη φόρτιση της μπαταρίας. Το φαινόμενο του «clipping», όπου η ηλεκτρική ισχύς εξαντλείται πριν το τέλος της ευθείας, κάνει την εμφάνισή του πιο συχνά.

Ο οδηγός της Haas F1 Team, Όλιβερ Μπέρμαν, περιέγραψε αυτή τη νέα πραγματικότητα με εμφανή προβληματισμό:

«Το ενοχλητικό κομμάτι είναι σίγουρα η διαχείριση ενέργειας, το clipping και όλα αυτά. Είναι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι αναμενόμενο, δεδομένης της μεγαλύτερης εξάρτησης από το ηλεκτρικό σκέλος, αλλά το να το βιώνεις στην πράξη για πρώτη φορά είναι λίγο… στενάχωρο».

Η άλλη πλευρά του νομίσματος

Διαφορετική προσέγγιση έχει ο teammate του Μπέρμαν, Έστεμπαν Οκόν, ο οποίος βλέπει το lift-and-coast περισσότερο ως αναγκαία προσαρμογή παρά ως αρνητικό στοιχείο.

«Σε γύρους τύπου κατατακτηρίων κάνουμε lift-and-coast. Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Αλλά, ειλικρινά, από τον προσομοιωτή, μου πήρε έναν γύρο για να το συνηθίσω. Τώρα μοιάζει περίεργο να μην το κάνεις», είπε.

Ο Γάλλος εξηγεί ότι η λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση έχει άμεση σχέση με τη συνολική απόδοση του μονοθεσίου: «Αν μείνεις με το πόδι τέρμα στο γκάζι, στο τέλος της ευθείας ουσιαστικά τραβάς χειρόφρενο. Αν σηκώσεις λίγο και ρολάρεις, η απώλεια είναι μικρή. Στην πραγματικότητα νιώθεις πιο γρήγορος, γιατί αυτός είναι ο ταχύτερος τρόπος να οδηγήσεις το μονοθέσιο».

Εξωπραγματικές τελικές ταχύτητες

Παρά τις απαιτήσεις στη διαχείριση ενέργειας, οι νέες μονάδες ισχύος δεν στερούνται εντυπωσιακών στοιχείων. Ο Οκόν στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη αύξηση της ταχύτητας στις ευθείες, αποτέλεσμα της ηλεκτρικής υποβοήθησης και της μειωμένης αεροδυναμικής αντίστασης.

«Με εξέπληξε ο τρόπος που ανεβαίνει η ταχύτητα. Δεν περίμενα να φτάνω τα 350 χλμ/ώρα τόσο γρήγορα. Σε έναν γύρο είχα γεμάτη μπαταρία και έφτασα περίπου τα 355 χλμ/ώρα πριν την πρώτη στροφή της Βαρκελώνης. Το φρενάρισμα ήταν τελείως διαφορετικό».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion