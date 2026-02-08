Ο Αντρέα Στέλα εξηγεί τι έδειξε το τεστ της Βαρκελώνης για τη McLaren και γιατί η εξέλιξη της MCL40 σχετίζεται άμεσα με τη μονάδα ισχύος και την ενεργή αεροδυναμική.

Η πρώτη επαφή των ομάδων με τη νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1 συνοδεύεται αναπόφευκτα από περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Για τη McLaren Racing, το shakedown στη Βαρκελώνη λειτούργησε ως το αρχικό σημείο αναφοράς σε ένα εντελώς νέο τεχνικό τοπίο.

Στην πίστα της Καταλονίας, η βρετανική ομάδα πραγματοποίησε συνολικά 291 γύρους με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, συλλέγοντας δεδομένα που για πρώτη φορά προέρχονταν από πραγματικές συνθήκες πίστας και όχι αποκλειστικά από προσομοιωτές.

One week until we hear our MCL40 on track again 🔊🧡#McLarenF1 pic.twitter.com/KQRZlr9Xhx — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 3, 2026

Οι δοκιμές έδωσαν μεγάλο όγκο δεδομένων

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των πρωταθλητών, Αντρέα Στέλα, το βασικό συμπέρασμα του τριημέρου είναι ότι η McLaren MCL40 αποτελεί μια σταθερή αφετηρία, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις σε επίπεδο συσχέτισης δεδομένων.

Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά του μονοθεσίου στην πίστα επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό μετά τα προβλήματα συσχέτισης που αντιμετώπισαν αρκετές ομάδες στην πρώτη περίοδο των ground effect μονοθεσίων.

«Ήταν τρεις πολύ χρήσιμες ημέρες. Καταφέραμε να συλλέξουμε μεγάλο όγκο δεδομένων και να αρχίσουμε να κατανοούμε πώς συμπεριφέρεται αυτή η νέα γενιά μονοθεσίων στην πίστα και όχι μόνο στους προσομοιωτές», ανέφερε.

Pre-season warm up ✔️

➡️ Pre-season testing#McLarenF1 pic.twitter.com/ezYaorGSNx — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 3, 2026

Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης

Ο Στέλα υπογράμμισε ότι, παρά τη θετική αφετηρία, η απόδοση θα κριθεί από το πόσο γρήγορα ομάδες και οδηγοί θα μάθουν να αξιοποιούν το «εργαλειοθήκη» που προσφέρουν οι νέοι κανονισμοί.

«Αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι η καμπύλη μάθησης είναι πολύ απότομη για όλους – οδηγούς και ομάδες. Κάθε γύρος σου μαθαίνει κάτι χρήσιμο σε επίπεδο απόδοσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους εντοπίζεται στη σωστή αξιοποίηση της νέας μονάδας ισχύος και των επιλογών που έχει πλέον στη διάθεσή του ο οδηγός.

Στο επίκεντρο και η ενεργή αεροδυναμική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαχείριση της μεταβλητής αεροδυναμικής διαμόρφωσης, με την εναλλαγή μεταξύ «Corner Mode» και «Straight Mode», που αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας εποχής.

«Υπάρχει μεγάλο δυναμικό στο πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς τη νέα μονάδα ισχύος και όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τον οδηγό. Το ίδιο ισχύει και για τη διαχείριση της μεταβλητής αεροδυναμικής διαμόρφωσης».

Ο Ιταλός τόνισε, πάντως, ότι βρισκόμαστε ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο εξέλιξης, συγκρίνοντας την κατάσταση με την είσοδο των ground effect μονοθεσίων πριν από τέσσερα χρόνια.

Σε αντίθεση με το 2022, όταν κινητήρες και ελαστικά παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα, η τρέχουσα γενιά μονοθεσίων είναι, όπως σημείωσε, «καινούργια από το Α έως το Ω»: «Ξέρουμε ότι το MCL40 είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να το εξελίξουμε και, μέσα από τη βαθύτερη γνώση του μονοθεσίου, να βελτιώσουμε συνολικά το πακέτο, τόσο άμεσα όσο και σε βάθος σεζόν».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion