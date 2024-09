Ο Χόρχε Μαρτίν με την Ducati της Pramac πήρε τη νίκη στη Μανταλίκα και μεγάλωσε τη διαφορά στη βαθμολογία.

Το GP Ινδονησίας, ο 15ος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχε για πρωταγωνιστή τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati. Στην πίστα της Μανταλίκα, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας πήρε χωρίς ουσιαστικά να απειληθεί μια πολύ σημαντική νίκη, εξιλεώθηκε για το λάθος του στο Σπριντ και αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία. Ο Πέδρο Ακόστα της GasGas Tech3 επέστρεψε στο βάθρο με μια εντυπωσιακή 2η θέση και ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo συμπλήρωσε το βάθρο παίρνοντας την 3η θέση.

Αμέσως μόλις έπεσε η καρό σημαία ανακοινώθηκε ότι ο Πέδρο Ακόστα βρισκόταν υπό διερεύνηση για πιθανή παράβαση στις πιέσεις των ελαστικών και η απόφαση των αγωνοδικών ενδέχεται να αλλάξει το αποτέλεσμα.

In a league of its own! 🚀@88jorgemartin wins in Mandalika to extend his Championship lead! 👊#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/mz2QtpUhde — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2024

Εκκίνηση

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαρτίν έκανε αυτό που έπρεπε και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον Μπαστιανίνι, που έκανε πολύ καλή εκκίνηση και πετάχτηκε στη 2η θέση. Ο Ακόστα ακολούθησε στην 3η θέση ενώ ο Μπανάια δεν κατάφερε να κερδίσει θέσεις και έμεινε 4ος. Όχι για πολύ όμως, καθώς ένα μικρό λάθος επέτρεψε στους Μπετζέκι και Μορμπιντέλι να τον περάσουν και να τον ρίξουν στην 6η θέση.

Η εκκίνηση δεν ήταν χωρίς απρόοπτα, καθώς μια πολλαπλή σύγκρουση ανάμεσα σε Μίλερ, Α. Μάρκεθ, Εσπαργκαρό και Μαρίνι έστειλε και τους τέσσερις αναβάτες στην αμμοπαγίδα και εκτός αγώνα.

Ο Μαρτίν θέλει να ξεφύγει

Με το που βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα, ο Χόρχε Μαρτίν έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να ανεβάζει τη διαφορά, η οποία μόλις σε 5 γύρους έφτασε στο 1,5 δευτερόλεπτο από τον δεύτερο, που δεν ήταν πλέον ο Μπαστιανίνι αλλά ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος πέρασε τον Ιταλό.

Το «θηρίο» δεν μπορούσε να διατηρήσει το ρυθμό στο ξεκίνημα του αγώνα και έχασε άλλη μία θέση από τον Μορμπιντέλι ενώ αργότερα τον πέρασε και ο Μπετζέκι. Με τον Μπαστιανίνι να έχει πέσει στην 5η θέση, άρχισε να φαίνεται και το κακό ξεκίνημα του Μπανάια, που παρέμενε 6ος, πάνω από 4 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή, και ταυτόχρονα έδινε μάχη με τον Μαρκ Μάρκεθ.

Με το πέρασμα των γύρων, βέβαια, οι δύο εργοστασιακές Ducati ανέβασαν το ρυθμό τους και ήταν οι ταχύτερες μοτοσικλέτες στην πίστα. Ο Μπανάια ξέφυγε από τον Μάρκεθ, ο οποίος έδωσε μια πολύ έντονη μάχη με τον Ντι Τζιαναντόνιο, η οποία όμως έληξε άδοξα όταν ο Ιταλός είχε πτώση.

Η μεγάλη αντεπίθεση

Όσοι ακολουθούσαν τον Μαρτίν ανέβασαν το ρυθμό τους και άρχισαν να τον πλησιάζουν. Ο Ακόστα στη 2η θέση έριξε τη διαφορά στο μισό, περίπου στα 7 δέκατα, και αποσπάστηκε από τον Μορμπιντέλι. Πίσω από τον Ιταλό βρισκόταν πια ο Μπαστιανίνιμ που είχε περάσει τον Μπετζέκι.

Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Μαρκ Μάρκεθ εγκατέλειψε άδοξα τον αγώνα, με τον κινητήρα της Ducati GP23 να παραδίδει πνεύμα και τη μοτοσικλέτα να πιάνει φωτιά, όταν ο Ισπανός σταμάτησε στην άκρη της πίστας.

Οι δύο πρώτοι στο μεταξύ είχαν ξεφύγει, αλλά για την τρίτη θέση του βάθρου δινόταν πολύ σκληρή μάχη ανάμεσα σε τέσσερις αναβάτες, τους Μπορμπιντέλι, Μπαστιανίνι, Μπετζέκι και Μπανάια. Ο Μπαστιανίνι, όπως συνήθως, ήταν πολύ γρήγορος στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, πέρασε τον Μορμπιντέλι και αμέσως άρχισε να φτιάχνει διαφορά.

Το «θηρίο» έπεσε

Ο Ενέα Μπαστιανίνι έκανε μια σειρά από ταχύτατους γύρους και αποτελούσε σαφή απειλή για τους Μαρτίν και Ακόστα, αλλά δεν μπόρεσε να εκπληρώσει αυτήν την προσδοκία, καθώς 7 γύρους πριν από το τέλος του αγώνα είχε πτώση και έμεινε εκτός διεκδίκησης.

Έτσι, ο Μαρτίν έμεινε μόνος του στην πρώτη θέση, έχοντας πλέον αποσπαστεί από τον Ακόστα, και δεν ένιωθε πλέον καμία απειλή. Το ενδιαφέρον, επομένως, στράφηκε πιο πίσω και στην τριπλή μάχη για το βάθρο. Ο Μορμπιντέλι την κράτησε για όσο περισσότερο μπορούσε αλλά ο Μπανάια, αφού πρώτα είχε περάσει τον Μπετζέκι, τον πέρασε για να ανέβει εκείνος στην 3η θέση.

The charge is over! A tyre-whispering masterpiece ends up in the gravel 💥@Bestia23 CRASHES OUT OF THE PODIUM 💔#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/jJqkVgWeAb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2024

Μέχρι την καρό σημαία δεν είχαμε άλλα απρόοπτα και ο Μαρτίν πήρε μια πολύτιμη νίκη για το πρωτάθλημα, μπροστά από τον εντυπωσιακό Ακόστα. Ο Μπανάια ελαχιστοποίησε τις απώλειες με την 3η θέση και ακολούθησαν οι Μορμπιντέλι, Μπετζέκι, Βινιάλες, Κουαρταραρό, Μπίντερ, Ζαρκό και Ραούλ Φερνάντεθ.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται χωρίς διακοπή με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP Ιαπωνίας στο Μοτέγκι το προσεχές Σαββατοκύριακο 4-6 Οκτωβρίου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool