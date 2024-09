Η επίτευξη του ταχύτερου γύρου στη Σιγκαπούρη από τον Ντάνιελ Ρικάρντο δεν άρεσε καθόλου στον CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν.

Ο Λάντο Νόρις ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο Grand Prix Σιγκαπούρης κερδίζοντας τον αγώνα με τεράστια άνεση. Ο Βρετανός άφησε πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing για 20 δευτερόλεπτα και αν δεν οδηγούσε συντηρητικά στους τελευταίους γύρους, η διαφορά από τον Ολλανδό θα ήταν κοντά στα 30 δλ.

Μέχρι και τον 60ο γύρο ο Νόρις είχε στα χέρια του πέρα από τους 25 βαθμού της νίκης τον έναν επιπλέον βαθμό του ταχύτερου γύρου. Ωστόσο λογάριαζε δίχως τον Ντάνιελ Ρικάρντο της RB, ο οποίος μπήκε για αλλαγή ελαστικών μαλακής γόμας και έκανε τον ταχύτερο γύρο. Έτσι, «έκλεψε» τον ένα βαθμό από τον Νόρις κι ο Βρετανός μείωσε 7 αντί για 8 βαθμούς τη διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν στο πρωτάθλημα οδηγών.

Αυτή η κίνηση της RB δεν άρεσε καθόλου στη McLaren, με τον επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, να αφήνει υπόνοιες περί συνεργασίας των δύο ομάδων της Red Bull: «Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Η RB προσπάθησε να κάνει τον ταχύτερο γύρο και το κατάφερε. Ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης συζήτησης πρέπει να φέρουμε το σπορ σε μία θέση όπου οι ομάδες ενεργούν εντελώς αυτόνομα, διότι είμαστε ένα πρωτάθλημα κατασκευαστών. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό. Δεν έχω στοιχεία για να πω πως η RB έκανε τον ταχύτερο γύρο για να βοηθήσει τη Red Bull. Απλά το βρίσκω… παράξενο. Με εξέπληξε αυτό, δεν το περίμενα. Η προτεραιότητα της RB ήταν να κάνει στον αγώνα τον ταχύτερο γύρο. Πρέπει τώρα από τη μεριά μας να διασφαλίσουμε πως το πρωτάθλημα δεν θα κριθεί για έναν βαθμό».

Danny Ric stormed to the @DHL_Motorsports Fastest Lap in Singapore 👏👏



👉 https://t.co/sOAsD9HZK8 #F1 #SingaporeGP #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/2LvyUCjH9X