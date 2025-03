Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Red Bull Racing έπειτα από τρεις ημέρες δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν, καθώς δεν βρίσκονται στο επίπεδο που θα ήθελαν.

Η Red Bull Racing ξεκίνησε με θετικό τρόπο τις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν. Η αυστριακή ομάδα έμεινε ευχαριστημένη από τα πρώτα δείγματα της νέας RB21 και η αισιοδοξία επέστρεψε στο γκαράζ των Μαξ Φερστάπεν και Λίαμ Λόσον.

Τα πράγματα όμως άλλαξαν μέχρι το τέλος της 3ης ημέρας δοκιμών στο Μπαχρέιν, με τον προβληματισμό να έχει πάρει τη θέση της αισιοδοξίας στη Red Bull. Οι φόβοι για προβλήματα στο μονοθέσιο το «ταύρων» επιβεβαιώθηκαν από τον τεχνικό διευθυντή, Πιέρ Βασέ.

«Δεν είμαι όσο χαρούμενος θα ήθελα, διότι το μονοθέσιο δεν ανταποκρίθηκε όπως θα θέλαμε. Όμως πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί το μέγεθος της προόδου να μην ήταν όσο μεγάλο θα θέλαμε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε για τον πρώτο αγώνα και το ξεκίνημα της σεζόν. Δεν ήταν όσο ήρεμα τα πράγματα όσο τα περιμέναμε. Είναι καλύτερα να ανακαλύπτεις προβλήματα στις δοκιμές αντί να τα βρεις μέσα στη σεζόν. Γι’ αυτό είμαστε στις δοκιμές, για να κατανοήσουμε το μονοθέσιο», είπε ο Γάλλος μετά το πέρας των χειμερινών δοκιμών.

