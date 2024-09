O Αυστραλός οδηγός της RB ενδεχομένως να είπε αντίο στη Formula 1 μετά το GP Σιγκαπούρης και αυτή τη φορά δίχως εισιτήριο επιστροφής.

Το μέλλον του Ντάνιελ Ρικάρντο στη Formula 1 είναι δυσοίωνο. Πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο στη Σιγκαπούρη, υπήρξε έντονη φημολογία πως ο αγώνας στη Μαρίνα Μπέι θα είναι ο τελευταίος του. Με τα όσα υπονόησε ο 34χρονος, υπάρχει όρος στο συμβόλαιό του που προβλέπει την απομάκρυνσή του από τη θέση του στην RB μετά τον αγώνα στη Μαρίνα Μπέι.

Ο Ρικάρντο δεν κατάφερε να παλέψει για βαθμούς στο GP Σιγκαπούρης έχοντας εκκινήσει 16ος. Πάραυτα σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα έπειτα από αλλαγή ελαστικών που έκανε με τρεις γύρους για το φινάλε. Με το ενδεχόμενο αυτός να ήταν και ο τελευταίος γύρος της καριέρας του, ο Αυστραλός εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ιδιαίτερα συγκινημένος.

