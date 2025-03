Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε με «σκληρή» γλώσσα για τον Μαξ Φερστάπεν και την αυστριακή ομάδα σε δηλώσεις που θα συζητηθούν.

Σκληρή κριτική άσκησε ο Ντέιμον Χιλ στη Red Bull Racing και τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί τον Μαξ Φερστάπεν τα τελευταία χρόνια. Ο Βρετανός πρωταθλητής του 1996 διαφωνεί με την αυστριακή ομάδα για την μη ανάληψη ευθυνών σχετικά με την συμπεριφορά του οδηγού όταν του ασκείται κριτική.

Κατά τη διάρκεια του 2024 ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω των συμβάντων που είχε με τον Λάντο Νόρις της McLaren. Στο Grand Prix Μεξικού ο Ολλανδός δέχθηκε ποινή χρόνου 20 δευτερολέπτων λόγω της οδηγικής του συμπεριφοράς, κάτι το οποίο δεν το δέχθηκε, ενώ η Red Bull χαρακτήρισε τις αποφάσεις των αγωνοδικών υπερβολικές.

Ο Χιλ, ο οποίος έχει επικρίνει τον Φερστάπεν στο παρελθόν, μίλησε στην Telegraph σχετικά με το πώς βλέπει τον Ολλανδό: «Δεν είμαι αντί-Μαξ. Αυτό είναι το θέμα. Πιστεύω πως ο Μαξ είναι φοβερός. Μου αρέσει σαν οδηγός. Τι μπορεί να μην σου αρέσει; Είναι πολύ καλός. Όταν όμως έβλεπα να το παρακάνει έλεγα τη γνώμη μου. Πιστεύω πως η Red Bull έχει ευθύνη ξέρετε, η διαχείριση της έχει ευθύνη στο σπορ. Εάν ένας οδηγός τους ξεπεράσει τα όρια έχουν την ευθύνη να του πουν πως δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν το κάνουν όμως. Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημά μου μαζί τους. Έδιναν πάντα το ελεύθερο στον Μαξ και τον προστάτευαν ώστε να μην ακολουθεί τον κώδικα».

Ο Βρετανός έδωσε το παράδειγμα της στροφής 12 στην πίστας του Τέξας όπου ο Φερστάπεν έβγαλε εκτός πίστα τον Νόρις στο GP ΗΠΑ, ενώ έκανε «καυστικά σχόλια και για τη Red Bull: «Ο Μαξ σωστά χρησιμοποίησε τον κανονισμό υπέρ του με το να είναι μπροστά από το άλλο μονοθέσιο στην κορυφή της στροφής. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιος κανονισμός που να το απαγορεύει. Είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπεις οδηγούς να βουτάνε από την εσωτερική. Όμως κανένας άλλος οδηγός δεν το κάνει αυτό. Και αν κάποιος του το έκανε αυτό τότε ο Μαξ θα έκλαιγε σαν μωρό. Αυτό είναι το πρόβλημά μου μαζί τους. Η Red Bull δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό. Είναι το λιγότερο απογοητευτικό και θέλουν να φαίνονται σαν τα σκληρά αγόρια της γειτονιάς. Όταν όμως δεν πάνε τα πράγματα όπως τα θέλουν τότε κλαίγονται».

