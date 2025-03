Νέα ομάδα, νέα μηνύματα μεταξύ του Λούις Χάμιλτον και των μηχανικών του.

Στα χρόνια κυριαρχίας της Mercedes-AMG F1 και του Λούις Χάμιλτον η φράση «Hammer time» ακουγόταν συχνά. Συμβόλιζε την προτροπή του Πιτ Μπόνινγκτον προς τον Βρετανό οδηγό να αυξήσει το ρυθμό του και να κινηθεί όσο πιο γρήγορα μπορεί.

Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 ρωτήθηκε σχετικά αν η κωδική φράση θα παραμείνει «hammer time» και στη Scuderia Ferrari. «Δεν ξέρω πώς θα ακουγόταν με ιταλική προφορά», είπε χαμογελώντας ο Χάμιλτον.

What will the new word for 'Hammertime' be?? 🔨#F1Testing #F1 pic.twitter.com/Za8I4hlRrM