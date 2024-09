Παρέμβαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού έπειτα από το σάλο που προκάλεσε η πίσω αεροτομή της MCL38 στο Μπακού.

Η McLaren Racing κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, με τον Όσκαρ Πιάστρι να ανεβαίνει για δεύτερη φορά στην καριέρα του στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Η νίκη του Αυστραλού ήταν εντυπωσιακή, όμως αυτό που ακολούθησε έφερε την ομάδα του στο επίκεντρο της προσοχής.

Ορισμένα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media είναι εμφανές πως όχι μόνο η πτέρυγα «βυθιζόταν» σε υψηλές ταχύτητες, αλλά το άνω στοιχείο της πίσω αεροτομής δημιουργούσε ένα κενό σε σχέση με το κάτω. Αυτό λειτουργεί σαν ένα μίνι-DRS και έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η τελική ταχύτητα του μονοθεσίου.

Οι αντίπαλοι της McLaren διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την πίσω αεροτομή της MCL38 και τον τρόπο λειτουργίας της. Μάλιστα, ο οδηγός της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ, δήλωσε πως το πορτοκαλί μονοθέσιο είναι παράνομο.

