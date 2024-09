Ακόμη μία παρουσία σε βάθρο για τον Αυστραλό οδηγό της McLaren Racing έπειτα από έναν αγώνα με μάχες και εντυπωσιακά προσπεράσματα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές δεν κύλισαν όπως θα περίμενε ο Όσκαρ Πιάστρι και αυτό επηρέασε σημαντικά τις ελπίδες του για νίκη στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Αυστραλός εκκίνησε 5ος και έχοντας τη σωστή στρατηγική κατάφερε να πάρει την 3η θέση πίσω από τον νικητή, Λάντο Νόρις, και τον Μαξ Φερτάπεν της Red Bull Racing. Για να το πράξει αυτό, έπρεπε να κάνει δύο προσπεράσματα από την εξωτερική στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Το αποτέλεσμα του αγώνα στη Μαρίνα Μπέι άφησε πολύ ευχαριστημένο τον Πιάστρι, ο οποίος είπε μετά την κατάκτηση του έβδομου βάθρου της καριέρας του: «Ήταν πολύ ζεστά μέσα στο μονοθέσιο. Ήταν καλός αγώνας, ανέκαμψα καλά μετά τις χθεσινές κατατακτήριες, δεν είχα καλή ημέρα (σ.σ. την Παρασκευή). Είναι φοβερό αποτέλεσμα το βάθρο. Είχαμε ένα πολύ καλό μονοθέσιο και μια πολύ καλή στρατηγική για να περάσουμε τις Mercedes. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, έκαναν τρομερή δουλειά αυτό το τριήμερο και πήραμε πολλούς βαθμούς».

Όταν ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ τον ρώτησε εάν ακούμπησε τον τοίχο κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Δεν ακούμπησα κανέναν τοίχο, έμεινα μακριά, δεν χτύπησα τίποτα. Στην εκκίνηση με τον Τζορτζ Ράσελ ήρθαμε πολύ κοντά. Δεν ήθελα να πάρω πολλά ρίσκα. Έξυσα πολλούς τοίχους τις τελευταίες εβδομάδες και ελπίζω οι μηχανικοί να μην έχουν να αλλάξουν πολλά πράγματα πριν τον επόμενο αγώνα».

Με το αποτέλεσμά του, ο Πιάστρι βοήθησε τη McLaren να αυξήσει στους 41 βαθμούς τη διαφορά της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη Red Bull Racing.

