Νέα προβλήματα για την Aston Martin στο Μπαχρέιν, καθώς κινδυνεύει να μην κάνει ούτε έναν γύρο την τελευταία ημέρα δοκιμών.

Η δύσκολη προετοιμασία της Aston Martin ενόψει της σεζόν 2026 συνεχίστηκε και την τελευταία ημέρα των χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν. Η AMR26 έμεινε για όλο το πρωινό σκέλος στο γκαράζ και το αγωνιστικό πρόγραμμα συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο.

Η ομάδα του Σίλβερστον έχει αντιμετωπίσει από την αρχή του τεστ έναν συνδυασμό χαμηλής απόδοσης και ζητημάτων αξιοπιστίας του μονοθεσίου. Την Πέμπτη στη δεύτερη μέρα δράσης στο Σακχίρ, ο Φερνάντο Αλόνσο έχασε τρεις ώρες δράσης έπειτα από πρόβλημα που σχετιζόταν με τη μπαταρία της μονάδας ισχύος, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να ακινητοποιηθεί στην πίστα.

Περιορισμός λόγω εξαρτημάτων Honda

Τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Σήμερα που ήταν η σειρά του Λανς Στρολ να οδηγήσει, οι μηχανικοί της Aston Martin είδαν μια νέα ένδειξη δυσλειτουργίας οδήγησε την ομάδα στην απόφαση να καθυστερήσει την έξοδο στην πίστα, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα.

Η Honda επιβεβαίωσε ότι, μετά τα δεδομένα που προέκυψαν από το πρόβλημα της Πέμπτης και λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος, το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας θα είναι «πολύ περιορισμένο» και θα περιλαμβάνει μόνο σύντομα stints.

Σε σχετική ενημέρωση, η ιαπωνική εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις στον πάγκο δοκιμών της HRC στη Σακούρα, ωστόσο η έλλειψη διαθέσιμων μερών υποχρέωσε την ομάδα να τροποποιήσει το πλάνο της ημέρας. Ο Στρολ εμφανίστηκε στην πίστα μόνο για δύο αναγνωριστικούς γύρους στο πρωινό σκέλος, κάτι που εμβαθύνει την κρίση στη βρετανική ομάδα.

Ο Πέδρο ντε λα Ρόσα επιβεβαίωσε στη μετάδοση της F1 TV ότι, ακόμη και όταν το μονοθέσιο επιστρέψει στην πίστα, τα περάσματα θα είναι μικρά και θα χωρίζονται από διαστήματα τουλάχιστον 30 λεπτών, ώστε να αναλύονται τα δεδομένα.

«Δεν θα κάνουμε μεγάλα stint σήμερα», ξεκαθάρισε.

Χαμηλός αριθμός γύρων και ανησυχία πριν τη Μελβούρνη

Η Aston Martin βρίσκεται στην τελευταία θέση της λίστας χιλιομέτρων για αυτή την εβδομάδα, έχοντας συμπληρώσει μόλις 122 γύρους, όταν για παράδειγμα η Mercedes είχε ξεπεράσει τους 300 μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Αλόνσο είχε ήδη παραδεχθεί ότι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα δεν είναι μικρής κλίμακας, ωστόσο ξεκαθάρισε πως όλα θα λυθούν.

Με δεδομένο ότι η πρεμιέρα της σεζόν στην Αυστραλία πλησιάζει, η έλλειψη αξιοπιστίας και αγωνιστικών δεδομένων αφήνει την Aston Martin με σαφές έλλειμμα προετοιμασίας σε σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές της.



Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion