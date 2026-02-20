Η Toyota Motor Europe ιδρύει μονάδα κυκλικής διαχείρισης οχημάτων στο Βάλμπζιχ Πολωνίας, με δυναμικότητα 20.000 οχημάτων ετησίως.

Στη δημιουργία δεύτερης μονάδας κυκλικής διαχείρισης οχημάτων στην Ευρώπη προχωρά η Toyota Motor Europe (TME), επιλέγοντας το Βάλμπζιχ της Πολωνίας για τη νέα επένδυση που εντάσσεται στη στρατηγική κυκλικής οικονομίας του ομίλου.

Η εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 25.000 τετραγωνικών μέτρων, θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 20.000 οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΚΤΖ) ετησίως, ενισχύοντας τη μετάβαση της εταιρείας σε ένα πιο βιώσιμο και χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος επιχειρηματικό μοντέλο.

Τι σημαίνει μονάδα κυκλικής διαχείρισης

Η συγκεκριμένη μονάδα δεν περιορίζεται στην απλή ανακύκλωση. Πρόκειται για οργανωμένη διαδικασία αποσυναρμολόγησης και αξιολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, με στόχο:

Την επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό

Την ανακατασκευή κρίσιμων μερών

Την ανάκτηση και επαναξιοποίηση πολύτιμων πρώτων υλών

Εξαρτήματα όπως μπαταρίες και τροχοί θα αξιολογούνται για πιθανή επαναχρησιμοποίηση ή ανακατασκευή, ενώ υλικά όπως χαλκός, χάλυβας, αλουμίνιο και πλαστικό θα ανακτώνται ώστε να επανεντάσσονται στην παραγωγή νέων οχημάτων.

Η νέα μονάδα επεκτείνει τις δραστηριότητες του υφιστάμενου εργοστασίου της Toyota στο Βάλμπζιχ, το οποίο ήδη κατασκευάζει βασικά εξαρτήματα για υβριδικά και συμβατικά συστήματα κίνησης.

Δεύτερη επένδυση στην Ευρώπη

Πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο έργο της εταιρείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, μετά τη μονάδα που εγκαινιάστηκε το 2025 στο Burnaston του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιλογή της Πολωνίας, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, βασίστηκε στη διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, στην ανεπτυγμένη αλυσίδα ανακύκλωσης και στην ήδη υπάρχουσα βιομηχανική υποδομή.

Στόχος η ουδετερότητα άνθρακα έως το 2040

Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Toyota Motor Europe για πλήρη ουδετερότητα άνθρακα έως το 2040, καθώς και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έως το 2030.

Η κυκλική διαχείριση οχημάτων θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση εκπομπών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός αυτοκινήτου, τη μείωση της εξάρτησης από πρώτες ύλες υψηλού περιβαλλοντικού κόστους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με τη νέα μονάδα στο Βάλμπζιχ, η Toyota ενισχύει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη, επενδύοντας σε ένα μοντέλο παραγωγής που δίνει έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη βελτιστοποίηση των πόρων.