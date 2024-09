Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari πιστεύει πως η ιταλική ομάδα μπορεί να κερδίσει και μάλιστα με 1-2 τον αγώνα της Formula 1 στο Μπακού.

Η Scuderia Ferrari εμφανίστηκε στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από τη νίκη της στη Μόντσα της Ιταλίας. Η ιταλική ομάδα ήταν εντυπωσιακή στις κατατακτήριες δοκιμές και έκανε το 1-3 με τον Σαρλ Λεκλέρ να κατακτά την pole position με διαφορά τριών δεκάτων του δευτερολέπτου.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της μάχης του Q3, ο Κάρλος Σάινθ ρωτήθηκε σχετικά με την εμφάνισή του στους δρόμους του Μπακού: «Πιστεύω πως είχαμε δυνατές κατατακτήριες δοκιμές και με τα δύο μονοθέσια. Είμαστε σε μία πολύ καλή θέση για αύριο. Ποτέ στην καριέρα μου δεν ήμουν στο 100% σε αυτή την πίστα, πάντα δυσκολευόμουν. Η 3η θέση είναι μια πολύ καλή θέση για τον αγώνα και ο ρυθμός μου απ’ ότι είδα είναι πολύ δυνατός. Όλα είναι ανοικτά για τον αγώνα».

What a Quali from our boys! 🔥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/wJJDbWIRyq