Με ένα πολύ διαφορετικό μονοθέσιο θα παραταχθεί στον αγώνα του Μαϊάμι η Red Bull Racing, η οποία χρειάζεται άμεσα να βελτιωθεί.

Η Scuderia Ferrari δεν ήταν η μοναδική ομάδα που έκανε προετοιμασία σε πίστα πριν τον επόμενο αγώνα της Formula 1. Η Red Bull Racing βρέθηκε στην πίστα του Σίλβερστον για τη δική της ημέρα κινηματογράφησης, με τον Μαξ Φερστάπεν να οδηγεί την RB22, η οποία είχε πολλές αναβαθμίσεις.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Formula 1, οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους δύο ημέρες κινηματογράφησης τη σεζόν. Σε κάθε μία από αυτές πρέπει να διανύσουν 200 χιλιόμετρα. Έχοντας τον καιρό με το μέρος της, η ομάδα του Μίλτον Κινς «κούμπωσε» στο μονοθέσιό της ένα πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων.

Αναβαθμίσεις με επιρροή από Ferrari

Η παρουσία της Red Bull Racing στο Σίλβερστον δεν πέρασε απαρατήρητη. Μάλιστα, δεν άργησαν να βγουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το μονοθέσιο, το οποίο εμφανίζει πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Μεταξύ των αλλαγών ξεχώρισαν μια νέα εμπρός αεροτομή, ανανεωμένα sidepods, αλλά κυρίως μια διαφορετική προσέγγιση στην πίσω αεροτομή.

Η πίσω πτέρυγα, όπως φαίνεται από φωτογραφίες στα social media, περιστρέφεται όταν ανοίγει το άνω στοιχείο. Τη λύση αυτή είδαμε για πρώτη φορά από τη Scuderia Ferrari και φαίνεται πως στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς εξέλιξαν τη δική τους έκδοση.

Στην περίπτωση της ιταλικής ομάδας, η πίσω πτέρυγα περιστρέφεται έως και 270 μοίρες. Η Red Bull φαίνεται να έχει ακολουθήσει διαφορετική τεχνική κατεύθυνση, με τον ενεργοποιητή να είναι σε κεντρικό σημείο.

🚨 | A Red Bull mudou mais da metade da RB22!



🔹Depois de já receber atualizações em Suzuka, a RB22 passou por mudanças ainda mais profundas no filming day em Silverstone e o carro está praticamente transformado.



🔹A asa dianteira foi revisada, principalmente nas placas… pic.twitter.com/gi1j8MQIpq — Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@PortalRBRBrasil) April 23, 2026

Μάχη στην εξέλιξη των μονοθεσίων

Στόχος των ομάδων που εξελίσσουν τις περιστρεφόμενες πίσω αεροτομές, είναι η βελτίωση της απόδοσης. Ουσιαστικά, μεγαλώνοντας το κενό μεταξύ του άνω και του κάτω στοιχείου στην πίσω αεροτομή, μειώνεται σημαντικά η οπισθέλκουσα (drag), το οποίο οδηγεί σε αύξηση της τελικής ταχύτητας.

Στη Ferrari εκτιμούν πως η δική τους λύση θα τους δώσει έως και 10 επιπλέον χλμ/ώρα στις ευθείες, το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην εύρεση απόδοσης. Η επιλογή της RBR να εξετάσει μια αντίστοιχη λύση επιβεβαιώνει ότι η μάχη εξέλιξης στη φετινή Formula 1 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ομάδες να αναζητούν ακόμη και οριακά πλεονεκτήματα.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.