Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Αζερμπαϊτζάν είχαν τον ίδιο πρωταγωνιστή με τα τρίς τελευταία χρόνια. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari πήρε την pole position στο Μπακού για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και βρίσκεται στην καλύτερη θέση για τον αγώνα της Κυριακής. Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren θα έχει τη δεύτερη θέση και ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη Ferrari συμπλήρωσε το 1-3 της Scuderia. Από την 6η θέση θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν ενώ καταστροφικές ήταν οι κατατακτήριες για τον Λάντο Νόρις, που θα εκκινήσει από τη 17η θέση.

THE BAKU POLE STREAK CONTINUES!!! 👏👏



For the FOURTH year in a row, it will be Charles Leclerc who starts on pole position in Azerbaijan!!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Ty43wT4W8e — Formula 1 (@F1) September 14, 2024

Q1

Ο καιρός παρέμεινε καλός πάνω από το Μπακού και τους δρόμους του, που σχηματίζουν το σιρκουί, αλλά οι περισσότεροι οδηγοί έδειξαν μια ασυνήθιστη βιασύνη να βγουν στην πίστα και να ξεκινήσουν τους γύρους τους. Αξιοσημείωτη νέα είσοδος στην 20άδα των οδηγών, μόνο για αυτόν τον αγώνα, ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν, ο οποίος αντικαθιστούσε τον τιμωρημένο Κάβιν Μάγκνουσεν στη Haas.

Μέσα στα πρώτα λεπτά και τα 20 μονοθέσια βρίσκονταν στην πίστα, με τις Mercedes να κάνουν την έκπληξη και να επιλέγουν μεσαία ελαστικά για τις πρώτες τους προσπάθειες ενώ όλοι οι άλλοι είχαν τα μαλακά. Κι ενώ ο σπεσιαλίστας στο Μπακού Σέρχιο Πέρεζ ανέβαινε στην πρώτη θέση μετά τις πρώτες προσπάθειες, τα βλέμματα τράβηξε ο Φράνκο Κολαπίντο, στο δεύτερο μόλις αγώνα του στη Formula 1, που ήταν τρίτος, πίσω από τον Σάινθ και μπροστά από τον Λεκλέρ.

Franco Colapinto is FLYING! 🚀



He's up to P3 in the Williams, and looking very strong 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9wgPhRtDZe — Formula 1 (@F1) September 14, 2024

Μέχρι το τέλος του 18λέπτου, τα πράγματα άλλαξαν στην κατάταξη, με τον Λεκλέρ να ανεβαίνει στην πρώτη θέση, μπροστά από τον εντυπωσιακό Άλμπον. Η πολύ μεγάλη έκπληξη όμως ήταν ο αποκλεισμός του Λάντο Νόρις, που πήρε τη 17η θέση. Ο Βρετανός της McLaren και διεκδικητής του τίτλου, άφησε για την τελευταία στιγμή τη γρήγορη προσπάθειά του, αλλά έκανε λάθος στο τέλος του γύρου του και έμεινε στη 17η θέση, από την οποία θα εκκινήσει στον αυριανό αγώνα. Μαζί με τον Νόρις, εκτός συνέχειας έμειναν οι Ρικάρντο, Μπότας, Ζου και Οκόν. Πέρασαν και οι δύο ρούκι, Κολαπίντο και Μπέρμαν.

Q2

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους, με τους διεκδικητές της pole να έχουν πλέον μειωθεί κατά έναν, οι Ferrari έδειχναν να έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση, καθώς οι Λεκλέρ και Σάινθ βγήκαν στην πίστα με τα ίδια ελαστικά με τα οποία έτρεξαν στο Q1, ενώ άλλοι έβαλαν φρέσκα σετ μαλακής γόμας, και ενώ η πρόσφυση στην πίστα συνέχιζε να βελτιώνεται.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν ο Φερστάπεν, ο οποίος από νωρίς έκανε έναν πολύ καλό χρόνο και ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα, μπροστά από τους Πέρεζ και Πιάστρι. Ενώ εντυπωσιακός ήταν ο Μπέρμαν με την Haas στην 5η θέση. Ο χρόνος του Φερστάπεν ήταν τόσο καλός, που τον κράτησε στην πρώτη θέση μετά τη γρήγορη προσπάθεια του Λεκλέρ με φρέσκα ελαστικά, αν και μόνο για 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Max and Checo look absolutely on it! 🚀



The two Red Bulls are 1-2, with two tenths separating them.#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/HjwxRaNbJU — Formula 1 (@F1) September 14, 2024

Στο τέλος των 15 λεπτών του Q2 ο Φερστάπεν διατήρησε την πρωτιά αλλά και πάλι τα φώτα έπεσαν στον Κολαπίντο, ο οποίος πέρασε στο Q3 και μάλιστα με τον 6ο χρόνο. Πολύ καλές κατατακτήριες για τη Williams, καθώς και ο Άλμπον πέρασε στη 1η θέση. Εκτός 10άδας βρέθηκε ο οριακά ο Μπερμαν στην 11η θέση και μαζί του αποκλείστηκαν οι Τσουνόντα, Γκασλί, Χούλκενμπεργκ και Στρολ.

Q3

Έπειτα από όλα αυτά τα... διαδικαστικά, έφτασε η ώρα για το Q3, στο οποίο θα κρινόταν η pole position. Όσα είδαμε στα δύο προηγούμενα σκέλη έδειχναν ότι θα ήταν μια μονομαχία ανάμεσα σε Φερστάπεν και Λεκλέρ, αλλά με τους Πέρεζ, Πιάστρι, Σάινθ και τις δύο Mercedes να παίζουν το ρόλο τους.

Ο Λεκλέρ έδειξε τις προθέσεις του από την πρώτη γρήγορη προσπάθεια, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο, και μάλιστα με τον Σάινθ να παίρνει τη δεύτερη θέση. Ο Πιάστρι ήταν 3ος, μπροστά από Ράσελ και Πέρεζ, ενώ ο Φερστάπεν έμεινε στην 6η θέση, καθώς έκανε ένα λάθος και ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό σώσιμο στο τέλος του γύρου του.

Επιστροφή στα γκαράζ, φρέσκα μαλακά ελαστικά και σχεδόν όλα ήταν έτοιμα για την τελευταία και αποφασιστική προσπάθεια των οδηγών. Στη Williams έκαναν ένα «παιδικό» λάθος και έστειλαν τον Άλμπον στην πίστα με τον ανεμιστήρα που στέλνει αέρα στο airbox πάνω στο μονοθέσιο. Ο Άλμπον σταμάτησε στην άκρη του pitlane, το έβγαλε μόνος του και το έδωσε στους ανθρώπους της πίστας και συνέχισε την προσπάθειά του.

Oh NO!!!!



Albon leaves the pit lane with his airbox still attached, and is forced to park the Williams at pit exit! 😱



We've never seen that one before 😅#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/tMUwkuNfFu — Formula 1 (@F1) September 14, 2024

Κανείς όμως δεν μπόρεσε να χτυπήσει τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος -παρότι δεν χρειαζόνταν- βελτίωσε το χρόνο του και εξασφάλισε την pole position του GP Αζερμπαϊτζάν. Ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε το 2ο χρόνο και εξασφάλισε τη 2η θέση και εκκίνηση από την πρώτη σειρά. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν τρίτος και ο Κάρλος Σάινθ πήρε την 4η θέση. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Φερστάπεν, Χάμιλτον, Αλόνσο, Κολαπίντο και Άλμπον.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

