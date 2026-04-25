Για τις αλλαγές στους κανονισμούς και την τωρινή κατάσταση στη Formula 1 μίλησε ο Στέφανο Ντομενικάλι, ενώ ένας παγκόσμιος πρωταθλητής απειλεί να αποχωρήσει.

Στο επερχόμενο Grand Prix Μαϊάμι, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σημαντικές παρεμβάσεις στους τεχνικούς κανονισμούς έπειτα από συμφωνία της FIA με τη Formula 1. Θέλοντας να βάλει τέλος στη συζήτηση περί «προβλημάτων» στο άθλημα, ο CEO του σπορ, Στέφανο Ντομενικάλι, μίλησε ενδελεχώς για την τωρινή κατάσταση.

Παρά τον έντονο διάλογο που έχει ανοίξει μετά τους πρώτους αγώνες της σεζόν 2026, με τους οδηγούς να είναι δυσαρεστημένοι, η επίσημη γραμμή της διοίκησης είναι ξεκάθαρη: πρόκειται για βελτιώσεις και όχι για διορθώσεις πανικού.

Η F1 βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Race, o Ντομενικάλι ρωτήθηκε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο ξεκίνημα της νέας εποχής της Formula 1. O Ιταλός ήταν κατηγορηματικός στην απάντησή του.

«Δεν μιλάμε για επίλυση κάποιου προβλήματος της Formula 1. Η Formula 1 δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό για όλους. Η μεγάλη πλειονότητα των φιλάθλων είναι θετική με αυτό που βλέπει στους αγώνες από την αρχή της χρονιάς. Εσείς (τα media) μπορεί να μιλάτε διεξοδικά, αλλά πολλές φορές γινόμαστε υπερβολικά φιλοσοφικοί ή τεχνικοί σε πράγματα που ο περισσότερος κόσμος δεν αντιλαμβάνεται», είπε ο Ντομενικάλι.

Οι αλλαγές που έχουν προταθεί από τη FIA και την F1 και αναμένεται να εφαρμοστούν από το Μαϊάμι αφορούν κυρίως τη διαχείριση ενέργειας και τη βελτίωση του θεάματος στις κατατακτήριες. Ωστόσο, για τον Ντομενικάλι, αυτή η διαδικασία είναι απόλυτα φυσιολογική:

«Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να παραμείνει στο σωστό πλαίσιο, γιατί είναι στη φύση της Formula 1 να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Δεν πρέπει όμως να είναι στο επίκεντρο για τους περισσότερους φιλάθλους».

Οι αλλαγές ήταν αναγκαίες για το σπορ

Ο CEO της F1 στάθηκε και στη φιλοσοφία πίσω από τους νέους κανονισμούς, τονίζοντας ότι οι αλλαγές δεν ήταν επιλογή, αλλά τεχνολογική αναγκαιότητα:

«Αυτές οι αλλαγές ήταν απαραίτητες για να διατηρηθεί η Formula 1 σχετική μέσα στο οικοσύστημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αν το ξεχνάμε αυτό, τότε χάνουμε την ουσία. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ως μάθημα είναι ότι η προσοχή ίσως πήγε σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό είναι σίγουρο», είπε τονίζοντας τη σημασία της τεχνολογίας στο σπορ.

Ο αγώνας στο Μαϊάμι θα μας δώσουν μια πρώτη «γεύση» από τις αλλαγές της F1 στους, ωστόσο δεν θα είναι ένα πλήρες δείγμα.

