Σαν Σήμερα: H Toyota σπατάλησε την τελευταία ευκαιρία της για νίκη στην F1 (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Στην τελευταία της σεζόν στη Formula 1, η Toyota F1 είχε μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει Grand Prix, αλλά απέτυχε παταγωδώς. Επιπλέον για το κορυφαίο πρωτάθλημα σε τέσσερις τροχούς θα μάθουμε τι έγινε στην Ίμολα το 1998, ενώ ένας πρώην οδηγός έχει γενέθλια. Στον κόσμο του MotoGP, ταξιδεύουμε στην Ιαπωνία και την πίστα του Μοτέγκι.

Σαν σήμερα το 1994, γεννήθηκε ο Ντανιίλ Κβίατ. Ο Ρώσος οδηγός από τα «φυτώρια» της Red Bull έκανε την έκπληξη και κατέκτησε τον τίτλο στο GP3 Series (τωρινή Formula 3) το 2013. Μεταπήδησε απευθείας στη Formula 1 την επόμενη χρονιά μέσω της Scuderia Toro Rosso. Μάλιστα, εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο όταν βαθμολογήθηκε στον πρώτο του αγώνα (ο νεότερος στην ιστορία τότε) και προβιβάστηκε στη βασική ομάδα της Red Bull Racing το 2015. Ο Κβίατ κατάφερε να σημειώσει το πρώτο του βάθρο καθώς και να επικρατήσει του πιο έμπειρου Ντάνιελ Ρικάρντο στη βαθμολογία, αλλά οι επόμενες δύο σεζόν είδαν τον Ρώσο να υποβιβάζεται αποκαρδιωτικά πίσω στην Toro Rosso για χάρη του ανερχόμενου Μαξ Φερστάπεν, καθώς και να μένει εκτός ομάδας το 2018. Eπέστρεψε δυναμικά το 2019 και σημείωσε άλλο ένα εντυπωσιακό βάθρο, στο GP Γερμανίας, αλλά έμεινε ξανά εκτός πρωταθλήματος στα τέλη του 2020. Πλέον τρέχει στους αγώνες αντοχής και από το 2024 θα είναι εργοστασιακός οδηγός της Lamborghini στο WEC, στην κατηγορία, Hypercar.

Σαν σήμερα το 1998, η πίστα της Ίμολα φιλοξένησε το GP Αγίου Μαρίνου, για τον τέταρτο αγώνα εκείνης της σεζόν στη Formula 1. Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ επικράτησε εμφατικά με τη McLaren, παρόλο που χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα πρόβλημα υπερθέρμανσης του κινητήρα του. Η ασφαλής διαφορά που είχε χτίσει εξαλείφθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον διώκτη του, Μίκαελ Σουμάχερ, αλλά τελικά κατάφερε να διατηρήσει έναν ιδανικό ρυθμό για να εξασφαλίσει τη νίκη. Το βάθρο του αγώνα ολοκλήρωσε ο ομόσταυλος του Γερμανού στη Ferrari, Έντι Ιρβάιν, με τον Ζακ Βιλνέβ τέταρτο. Ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Μίκα Χάκινεν, εγκατέλειψε νωρίς με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σαν σήμερα το 2009, η Toyota σπατάλησε μια τεράστια ευκαιρία να κερδίσει αγώνα της Formula 1, στο Grand Prix Μπαχρέιν. Παρόλο που έκανε lock-out της πρώτης σειράς εκκίνησης στις κατατακτήριες δοκιμές, η στρατηγική που εφάρμοσε κατέστησε τους οδηγούς της υποδεέστερους των αντιπάλων της και έδωσε την ευκαιρία στον Τζένσον Μπάτον να κερδίσει για τρίτη φορά σε τέσσερις αγώνες με την Brawn GP. Ο Βρετανός έκανε κάποια καθοριστικά προσπεράσματα πριν τα πρώτα pitstops, ώστε να χτίσει μια ασφαλή διαφορά και να μην απειληθεί. Η Toyota επέλεξε να τοποθετήσει τα σκληρά ελαστικά στους Γιάρνο Τρούλι και Τίμο Γκλοκ για το ενδιάμεσο σκέλος του αγώνα, περιορίζοντάς τους σε υποτονικό ρυθμό. Έτσι, ο Ιταλός συμβιβάστηκε με την τρίτη θέση του βάθρου (δίπλα στους Μπάτον και Σεμπάστιαν Φέτελ), με τον Γερμανό να τερματίζει μόλις έβδομος.

Σαν σήμερα, επίσης το 2009, πραγματοποιήθηκε ο 700ος αγώνας στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης αγώνων μοτοσικλετών, με την Ιαπωνία και την πίστα του Μοτέγκι να φιλοξενούν τον δεύτερο αγώνα της σεζόν στο MotoGP. Εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών ενόψει των κατατακτηρίων δοκιμών, η σχάρα εκκίνησης για τον αγώνα όλων των κατηγοριών καθορίστηκε βάσει των συνδυασμένων χρόνων από τις ελεύθερες δοκιμές. Στο Grand Prix για τη μεγάλη κατηγορία, ο Χόρχε Λορένθο επικράτησε του poleman Βαλεντίνο Ρόσι για να κατακτήσει τη νίκη. Το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον Πεντρόζα, ο οποίος έκανε μια φοβερή εμφάνιση, εκκινώντας από την 11η θέση.

