Η αυστριακή ομάδα πιστεύει πως κάτι ύποπτο «τρέχει» με τα μονοθέσια δύο βασικών της αντιπάλων και αμφισβητεί δημόσια τη νομιμότητά τους.

Η απόδοση της Red Bull Racing στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η αυστριακή ομάδα είχε το πάνω χέρι στο ξεκίνημα της σεζόν, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Πλέον φιγουράρει στην τέταρτη θέση στον πίνακα δυναμικότητας πίσω από τις McLaren, Ferrari και Mercedes.

Πέρα από την εύρεση λύσεων στα πολλαπλά προβλήματά της, η Red Bull Racing εξετάζει διεξοδικά τα νέα εξαρτήματα των αντιπάλων της και τον τρόπο λειτουργίας τους. Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport Χέλμουτ Μάρκο κάλεσε την FIA να εξετάσει τη νομιμότητα των μονοθεσίων των Mercedes και McLaren.

«Οι εμπρός αεροτομές των Mercedes και McLaren πρέπει να αναλυθούν», είπε ο Αυστριακός δημιουργώντας «φρέσκια» ίντριγκα στον κόσμο της Formula 1.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Red Bull Racing στρέφεται ενάντια στο τι κάνουν οι δύο αντίπαλοί της. Ο επικεφαλής των «ταύρων», Κρίστιαν Χόρνερ, ανέφερε πριν τον αγώνα στη Μόντσα: «Πιστεύω πως το μεγάλο ερώτημα είναι πού έχουν βρει οι αντίπαλοί μας επιπλέον απόδοση. Πιστεύω πως η εμπρός αεροτομή είναι ένας τομέας που οι άλλες ομάδες έχουν βρει απόδοση. Ο τρόπος με τον οποίο η κάθε ομάδα χειρίζεται την εμπρός αεροτομή των μονοθεσίων τους διαφέρει. Εάν δούμε τις εμπρός αεροτομές των McLaren και Mercedes είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Είναι επίσης πολύ διαφορετικές από κάθε άλλη εμπρός αεροτομή του grid».

Η FIA έχει πραγματοποιήσει ορισμένες ενέργειες ώστε να αποτρέψει τις ομάδες από το να εφαρμόζουν γκρίζες ζώνες των κανονισμών. Στο περιθώριο του Grand Prix Βελγίου τοποθέτησε ειδικούς αισθητήρες στις εμπρός αεροτομές όλων των μονοθεσίων ώστε να ελέγξει τα επίπεδα ευκαμψίας τους και πιθανά «τρικ» των ομάδων.

Προς ώρας δεν τίθεται θέμα νομιμότητας των μονοθεσίων της McLaren και της Mercedes από την FIA.

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG media