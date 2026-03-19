H εβδομάδα συνεχίζεται με το σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες ιστορίες από το θρυλικό αγώνα του Σίμπρινγκ. Στον κόσμο της Formula 1, θα δούμε το τελευταίο 1-2 της Renault και θα θυμηθούμε έναν ιδιαίτερο οδηγό. Επιπλέον στο MotoGP, θα μάθουμε τι έκανε ο Βαλεντίνο Ρόσι στο ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία.

Σαν σήμερα το 1964, γεννήθηκε ο Νίκολα Λαρίνι. Ο Ιταλός εισήλθε στη Formula 1 το 1987 και οδήγησε για τις αδύναμες ομάδες των Coloni, Osella, Ligier και Modena, αδυνατώντας να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του. Αργότερα υπήρξε δοκιμαστής στη Ferrari, αναπληρώνοντας την κενή θέση που άφησαν οι τραυματίες Ιβάν Καπέλι και Ζαν Αλεζί, στα τέλη του 1992 και στις αρχές του 1994 αντίστοιχα. Μάλιστα, το 1994 τερμάτισε δεύτερος στο GP Σαν Μαρίνο, με το μοναδικό του βάθρο να επισκιάζεται από τον θάνατο του Άιρτον Σένα. Έχοντας ήδη αναδειχθεί πρωταθλητής στα αυτοκίνητα τουρισμού της Ιταλίας και της Γερμανίας με την Alfa Romeo, ο Λαρίνι επέστρεψε για λίγους αγώνες στη Formula 1 το 1997 με τη Sauber.

Σαν σήμερα το 1977, οι Τζορτζ Ντάιερ και Μπραντ Φρίσελι πήραν μία ανέλπιστη νίκη στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ οδηγώντας μία Porsche Carrera RSR. Ο θρίαμβος ήρθε για το πλήρωμα από την Καλιφόρνια έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπισαν αρκετά ακόμη αγωνιστικά που ήταν ψηλότερα στην κατάταξη.

Σαν σήμερα το 1983, ο αγώνας 12 Ωρών του Σίμπρινγκ πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους πιο χαοτικούς και ανατρεπτικούς όλων των εποχών. Σε ένα grid 84 αυτοκινήτων παντός είδους –από Porsche 935 μέχρι Renault 12- υπήρξε ένα απίστευτο απρόοπτο. Λόγω του τεράστιου αριθμού συμμετοχών, οι ομάδες ξέμειναν από καύσιμα και έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας πριν «πέσει» η νύχτα, ώστε ένα βυτιοφόρο να φτάσει στα pit και να τις ανεφοδιάσει.



Η πρωτοπορία άλλαξε 8 φορές μεταξύ 23 αυτοκινήτων σε τρεις κατηγορίες, όμως νικητές αναδείχθηκαν οι Ουέιν Μπέικερ, Τζιμ Μούλεν και Κις Νίεροπ με μια Porsche 935 που μετατράπηκε σε 934 ώστε να πληροί τους κανονισμούς της IMSA GTO. Πέρα από κάθε λογική, το εν λόγω πλήρωμα ανέτρεψε διαφορά 11 γύρων ώστε να κερδίσει.

Σαν σήμερα το 1988, η Porsche κατέγραψε την 17η νίκη της στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ με μια 962, την οποία μοιράστηκαν οι Γερμανοί Κλάους Λούντβιγκ και Χανς-Γιοακίμ Στουκ για την ομάδα Bayside Disposal Racing.



Μάλιστα, επρόκειτο για την ίδια #86 Porsche 962 που είχε προσφέρει τη νίκη στους Μπόμπι Ρέιχαλ και Γιάχαν Μας ακριβώς έναν χρόνο νωρίτερα.

Σαν σήμερα το 1994, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ διεξήχθησαν για πρώτη φορά στη νέα εποχή των καινούριων αγωνιστικών WSC, τα οποία πλέον συγκροτούσαν τη μεγάλη κατηγορία του IMSA GT με συμμετοχές πρωτοτύπων δίχως οροφή. Όλα όμως αποδείχθηκαν αναξιόπιστα κι έτσι η νίκη πέρασε σε αγωνιστικό υποδεέστερης κατηγορίας.



Συγκεκριμένα, η καρό σημαία έπεσε μετά από 327 γύρους για το #75 Nissan 300ZX Turbo και τους οδηγούς Τζον Μόρτον, Τζόνι Ο’Κόνελ και Στιβ Μίλεν. Μέχρι το 2008 και τη συνολική νίκη ενός LMP2 της Porsche, αυτή ήταν η τελευταία φορά που δεν κέρδισε στο Σίμπρινγκ αγωνιστικό της πρώτης κατηγορίας.

Σαν σήμερα, επίσης το 2000, ο θρύλος του MotoGP, Βαλεντίνο Ρόσι, έκανε το ντεμπούτο του στην τότε μεγάλη κατηγορία των 500cc, στο Grand Prix Νότιας Αφρικής και την πίστα της Πικάσα. Ο «Γιατρός» έκανε νωρίς τον ταχύτερο γύρο, αλλά είχε μια πτώση λίγο πριν τα μισά του αγώνα και εγκατέλειψε.



Ο αγώνας αυτός έχει μείνει στην ιστορία και για την πρώτη νίκη του Γκάρι ΜαΚόι στη μεγάλη κατηγορία. Οι άλλες δύο θέσεις του βάθρου καταλήφθηκαν από τον Κάρλος Τσέκα της Yamaha και τον Λόρις Καπιρόσι της Pons Honda.

Σαν σήμερα το 2005, συνεχίζοντας τους θριάμβους της στους αγώνες αντοχής του ALMS και όχι μόνο, η Audi κατέκτησε άλλη μία νίκη στις 12 ώρες του Σίμπρινγκ - την 6η συνεχόμενη. Παρά την απουσία εργοστασιακών συμμετοχών για μία ακόμη χρονιά, η γερμανική φίρμα εμπιστεύτηκε τα αξιόπιστα R8 της στην ADT Champion Racing και σάρωσε τον ανταγωνισμό. Η #16 MG-Lola, το κοντινότερο LMP1 στην κατάταξη, τερμάτισε 20 ολόκληρους γύρους πίσω.

Σαν σήμερα το 2006, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μαλαισίας, δεύτερος γύρος της σεζόν στη Formula 1. Νικητής αναδείχθηκε ο Τζιανκάρλο Φισικέλα της Renault, ο οποίος άφησε πίσω του τον Φερνάντο Αλόνσο με τη δεύτερη R26. Αυτή ήταν η τρίτη και τελευταία νίκη για τον Ιταλό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.



Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον οδηγό της Honda, Τζένσον Μπάτον. Παραδόξως, αυτό ήταν το δεύτερο και τελευταίο μέχρι σήμερα 1-2 για τη Renault σε Grand Prix της F1.

Σαν σήμερα το 2011, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ άνοιξαν τη σεζόν τόσο για το πρωτάθλημα ALMS όσο και για το βραχύβιο Intercontinental Le Mans Cup. Με τη Peugeot να εμφανίζεται με δύο αναβαθμισμένα 908 HDi και την Audi με δύο αξιόπιστα R15 TDI plus, τα προγνωστικά έκαναν λόγο για μεταξύ τους μάχη για τη νίκη. Μια σειρά εμφανίσεων του αυτοκινήτου ασφαλείας διατήρησε κοντά τους κορυφαίους συνδυασμούς, οι οποίοι δεν έμειναν μακριά από προβλήματα.



Το R15 #1 έχασε 7 γύρους μετά από δύο κλαταρίσματα, το 908 #7 συγκρούστηκε με το R15 #2 την τέταρτη ώρα (δύο φορές κιόλας), ενώ το 908 #8 έχασε χρόνο σε επισκευές στα pits και σε ένα τε-τα-κέ, με τρεις ώρες να απομένουν για το τέλος του αγώνα. Οι συγκυρίες έφεραν στην πρωτοπορία το Peugeot 908 HDi FAP της ιδιωτικής Team Oreca, η οποία τελικά σημείωσε τη μεγαλύτερη διάκριση της ιστορίας της με τους Γάλλους Νικολά Λαπιέρ, Λοΐκ Ντιβάλ και Ολιβιέ Πανίς.

Σαν σήμερα το 2016, οι ουρανοί άνοιξαν στη Φλόριντα και είχαν ως αποτέλεσμα τον πρώτο αγώνα 12 Ωρών του Σίμπρινγκ υπό βροχή, μετά από 19 χρόνια. Ο αγώνας χρειάστηκε να διακοπεί για δύο ώρες και 15 λεπτά με κόκκινες σημαίες ενώ αδρανοποιήθηκε με κίτρινες σημαίες για πάνω από τρεις ώρες, αφήνοντας τελικά οδηγούς και ομάδες να ριχτούν στη μάχη για μόλις τη μισή εκ της προγραμματισμένης διάρκειας αγώνα.



Στην τελευταία παράσταση των Daytona Prototypes στο Σίμπρινγκ πριν τον ερχομό των DPi από το 2017, η Extreme Speed Motorsports συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στις 24 ώρες της Ντεϊτόνα και κέρδισε ξανά με τους Σκοτ Σαρπ, Γιοχάνες Βαν Όβερμπεκ και Πίπο Ντεράνι. Μάλιστα, η #2 Ligier JS P2 με κινητήρα Honda V6 ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της με προσπέραση στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Ήταν η πρώτη συνολική νίκη της Honda στο Σίμπρινγκ.

Σαν σήμερα το 2023, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας για το πρωτάθλημα της Formula 1. O αγώνας χαρακτηρίστηκε από την εντυπωσιακή μάχη μεταξύ των δύο οδηγών της Red Bull Racing. O Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο τελικός νικητής έχοντας εκκινήσει από την pole position, ο οποίος αντιστάθηκε από τον Μαξ Φερστάπεν που είχε εκκινήσει 15ος. Την... παράσταση στο ξεκίνημα του αγώνα είχε κερδίσει ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος πήρε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, την οποία κράτησε για λίγους γύρους.