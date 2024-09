Εκπληκτικός αγώνας από τον Σαρλ Λεκλέρ και τη Ferrari που άφησαν πίσω τις McLaren και πήραν μια μεγάλη εντός έδρας νίκη.

Το Grand Prix Ιταλίας, ο 16ος φετινός αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, εξελίχθηκε στο πάρτι που όλοι οι Ιταλοί έλπιζαν. Ο Σαρλ Λεκλέρ, οδηγώντας εξαιρετικά και υλοποιώντας την πολύ καλή στρατηγική της Scuderia Ferrari, πήρε μια σπουδαία νίκη στη θρυλική Μόντσα και έδωσε στους tifosi την ευκαιρία να πανηγυρίσουν έξαλλα. Η McLaren έδειξε να χάνει τη νίκη μέσα από τα χέρια της αλλά έκανε το 2-3 με τους Όσκαρ Πιάστρι στη 2η θέση και τον Λάντο Νόρις στην 3η. Ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε στην 6η θέση.

INTRODUCING YOUR RACE WINNER 👏



CHARLES LECLERC WINS THE ITALIAN GP! 🏆#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/9IraSYkbTc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2024

Εκκίνηση

Οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στο grid της Μόντσα, με το πιο αξιοσημείωτο να είναι η επιλογή των δύο Red Bull να ξεκινούν με τα σκληρά ελαστικά, ενώ οι υπόλοιποι της πρώτης 10άδας ξεκίνησαν με τα μεσαία. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Νόρις έκανε (επιτέλους) καλή εκκίνηση και διατήρησε την πρωτοπορία, με τον Πιάστρι να τον ακολουθεί από κοντά.

Ο Ρασελ προσπάθησε να επιτεθεί από την 3η θέση αλλά στριμώχτηκε στην πρώτη στροφή και αναγκάστηκε να βγει στην περιοχή διαφυγής και να επιστρέψει στην πίστα πολύ πίσω, στην 7η θέση. Όλα όμως έγιναν μπροστά. Ο Πιάστρι με μια αποφασιστική κίνηση επιτέθηκε στον Νόρις στο σικέιν και κατάφερε να περάσει. Ο Νόρις, που σχεδόν δεν κατάλαβε από πού του 'ρθε, πάνω στη μάχη έχασε και τη 2η θέση, καθώς ο Λεκλέρ με τη Ferrari τον πέρασε.

LAP 1 / 53



PIASTRI TAKES THE LEAD!! 😱



The Australian sweeps around Norris at the della Roggia chicane to lead the field!! 👏



Leclerc also squeezes past into second, sparking jubilation in the stands! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/ViptiU4v5v — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Πιο πίσω σκολουθούσαν οι Σάινθ, Χάμιλτον και Φερστάπεν, ενώ ο Ράσελ στην 7η θέση έδινε μάχη με τον Πέρεζ. Οι Άλμπον και Αλόνσο έκλειναν τη 10άδα στους πρώτους γύρους του αγώνα. O Ράσελ είχε πάθει ζημιά στην εμπρός πτέρυγα από την έξοδο στην πρώτη στροφή και μπήκε στα pit για να την αλλάξει.

Η στρατηγική δίνει θέσεις

Στους πρώτους γύρους ο Λεκλέρ πέσε τον Πιάστρι και έμεινε μέσα στο DRS αλλά δεν απείλησε ουσιαστικά. Σταδιακά η διαφορά μεγάλωσε και ξεπέρασε τα 2 δευτερόλεπτα υπέρ του Αυστραλού, ενώ ταυτόχρονα ο Νόρις άρχισε να πλησιάζει τον Μονεγάσκο της Ferrari.

Η McLaren έκανε την κίνησή της στον 15ο γύρο, καλώντας πρώτα τον Νόρις στα pit για να κάνει το undercut. Η απόφαση αποδείχτηκε σωστή και όταν η Ferrari απάντησε με τον Λεκλέρ ένα γύρο αργότερα ο Νόρις βρέθηκε στη 2η θέση.

Ο Πιάστρι δεν ρίσκαρε και μπήξε ένα γύρο μετά τον Λεκλέρ, επιστρέφοντας στην πίστα μπροστά από τον Νόρις, ο οποίος είχε κολλημένο πίσω του τον Λεκλέρ. Αυτοί οι τρεις ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί στην πίστα και βρίσκονταν πίσω από τις Red Bull, που έχοντας ξεκινήσει με τα σκληρά ελαστικά θα αργούσαν ακόμα να μπουν για pit stop.

Papaya rules

Οι Red Bull ήταν σίγουρο ότι θα έκαναν δύο pit stop στον αγώνα, αφού άλλαξαν τα σκληρά ελαστικά πάλι με σκληρά και ήταν υποχρεωμένες να βάλουν και άλλη μία γόμα. Το pit stop του Φερστάπεν ήταν πολύ αργό και ούτε αυτή η στρατηγική φάνηκε να δουλεύει για τους «ταύρους».

Ταυτόχρονα, ο Νόρις ενημερώθηκε από τον ασύρματο της ομάδας του ότι είναι ελεύθερος να κυνηγήσει τον Πιάστρι και τη νίκη. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια του Βρετανού, αντί να πλησιάζει τον Αυστραλό άρχισε να μένει πίσω. Ο Λεκλέρ αντίθετα, στην 3η θέση, έφτασε πίσω από τον Νόρις και άρχισε να τον πιέζει.

LAP 25 / 53



"You're allowed to race Oscar. Papaya rules." 📻



McLaren give Lando the all clear to pile the pressure on his team mate ahead 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/0p9YHe6C5q — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Με τη Ferrari να είναι ξεκάθαρα ταχύτερη, η McLaren φώναξε ξανά τον Νόρις στα pit για άλλη μία αλλαγή ελαστικών στον 33ο γύρο. Αυτήν τη φορά όμως η Ferrari δεν απάντησε σε αυτήν την κίνηση και ο Λεκλέρ παρέμεινε στην πίστα, όπως έκανε και ο Πιάστρι. Καθώς απέμεναν λιγότεροι από 20 γύροι, το ενδεχόμενο οι πρωτοπόροι να μην κάνουν άλλο pit stop ήταν ακόμα ανοιχτό.

Οι δύο δρόμοι για τη νίκη

Ο Πιάστρι σταμάτησε για δεύτερη φορά και αλλαγή ελαστικών με 14 γύρους να απομένουν ενώ οι Ferrari έμεναν ακόμα στην πίστα. Αυτό έφερε τον Λεκλέρ στην πρώτη θέση και τον Σάινθ στη δεύτερη, ενώ ο Πιάστρι με τα φρέσκα ελαστικά είχε βάλει το κεφάλι κάτω και πλησίαζε γοργά.

Το ερώτημα στους τελευταίους 10 γύρους ήταν αν ο Λεκλέρ θα κατάφερνε να κρατήσει την πρωτιά με τα φθαρμένα του ελαστικά ή αν ο Πιάστρι θα προλάβαινε να τον φτάσει και να τον περάσει. Ο Νόρις ακολουθούσε πίσω από τον ομόσταβλό του, ελπίζοντας σε μία θέση στο βάθρο.

LAP 44 / 53



McLaren at maximum attack, Ferrari at maximum conservation 📈



Piastri is catching by 1.5s a lap - but he'll have to pass Sainz first!



10 laps to go, this is INSANE! 🤯#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/7O0ZUpDxHF — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Ο Πιάστρι έφτασε και πέρασε τον Σάινθ ενώ απέμεναν 7 γύροι για το τέλος και ο Λεκλέρ βρισκόταν 10 δευτερόλεπτα μπροστά του. Λίγο αργότερα τον Ισπανό πέρασε και ο Νόρις, για να τον ρίξει στην 4η θέση. Ωστόσο, οι Ιταλοί κοίταζαν πιο μπροστά και κρατούσαν την ανάσα τους.

Η Μόντσα καίγεται

Κάθε γύρος μέχρι τον τερματισμό ήταν μια μικρή γιορτή για τους tifosi, καθώς έβλεπαν τον Λεκλέρ να προηγείται. Οι ιαχές τους σκέπαζαν τον ήχο των κινητήρων καθώς ετοιμάζονταν να πανηγυρίσουν μια απίστευτη νίκη. Ο Λεκλέρ τους βοηθούσε, καθώς οδηγούσε εκπληκτικά με φθαρμένα ελαστικά, μην επιτρέποντας στον Πιάστρι να τον πλησιάσει.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού για να πάρει τη δεύτερη φετινή του νίκη και να προκαλέσει βραχνιάσματα σε χιλιάδες Ιταλούς. Ο Πιάστρι πήρε τη 2η θέση και ο Νόρις την 3η, με τη McLaren να κάνει το 2-3 αλλά να μένει με την αμφιβολία αν με διαφορετική διαχείριση στον αγώνα θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Χάμιλτον, Φερστάπεν, Ράσελ, Πέρεζ, Άλμπον και Μάγκνουσεν.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 13-15 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Scuderia Ferrari/X