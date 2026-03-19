Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που δεν έδειξε η τηλεοπτική μετάδοση φέρνουν στο φως το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Red Bull φέτος.

Η Formula 1 του 2026 έχει φέρει τα πάνω κάτω στο grid, μετατρέποντας τους άλλοτε κυρίαρχους σε «μαχητές» που πασχίζουν να κατανοήσουν τους νέους κανονισμούς. Για τη Red Bull Racing, η μετάβαση στις νέες μονάδες ισχύος αποδεικνύεται πολύ πιο επώδυνη από ό,τι θα μπορούσε να προβλέψει κανείς, με το Grand Prix Κίνας να αποτελεί το ναδίρ αυτής της διαδρομής. Δεν είναι μόνο η έλλειψη ταχύτητας που «πονάει» την ομάδα του Μίλτον Κέινς, αλλά η δοκιμασία που περνάει η σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης που υπήρχε ανάμεσα στον οδηγό και το pit wall.

Η ένταση που κατέγραψαν οι κάμερες ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Πίσω από τις κλειστές γραμμές επικοινωνίας, η σχέση του Μαξ Φερστάπεν με τον έμπιστο μηχανικό του, Τζανπιέρο Λαμπιάσε, πέρασε από συμπληγάδες. Η αδυναμία του μονοθεσίου να διαχειριστεί την ηλεκτρική ενέργεια με αποτελεσματικό τρόπο έχει δημιουργήσει και ένα θέμα στη συνεννόηση, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή να νιώθει εκτεθειμένος απέναντι στον ανταγωνισμό και την ομάδα να προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση.

Το «χαμένο» Boost

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στη διαχείριση της ενέργειας των νέων υβριδικών συστημάτων. Στη Σαγκάη, ο Φερστάπεν βρέθηκε σε απόγνωση, καθώς το κρίσιμο «Boost Button» -το εργαλείο που θα έπρεπε να του δίνει την απαραίτητη ισχύ για άμυνα ή επίθεση- αποδείχθηκε ανεπαρκές. Αυτή η τεχνική αστοχία δεν επηρέασε μόνο τους χρόνους, αλλά και την ψυχολογία του οδηγού.

Όταν ένας οδηγός του επιπέδου του Φερστάπεν νιώθει ότι δεν έχει τα «όπλα» να πολεμήσει, η πίεση μεταφέρεται ακαριαία στον ασύρματο. Ο Λαμπιάσε, ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί τη «φωνή της λογικής» για τον Ολλανδό, αναγκάστηκε να υιοθετήσει μια ασυνήθιστα αμυντική στάση, προσπαθώντας να προστατεύσει το έργο της ομάδας από τον καταιγισμό παραπόνων. Ο διάλογος που ακολούθησε είναι ίσως η πιο ανησυχητική ένδειξη για την εσωτερική συνοχή των «Ταύρων».

Η απομαγνητοφώνηση της έντασης

Ακολουθεί η πλήρης, αποκαλυπτική και σε σημεία αρκετά έντονη στιχομυθία, όπως εξελίχθηκε από τον 33ο έως τον 37ο γύρο:

- Λαμπιάσε: «Μείωσε τη διαχείριση ελαστικών, σε παρακαλώ Μαξ, στροφή 7 και 8. Χάνουμε ένα δευτερόλεπτο από τους πρωτοπόρους μόνο σε αυτές τις τρεις στροφές».

- Φερστάπεν: «Στην 7 και στην 8, ένα δευτερόλεπτο;»

- Λαμπιάσε: «Όχι, είναι ένα δευτερόλεπτο σε όλο το sector, αλλά κυρίως σε αυτές τις τρεις στροφές. Ο Γκασλί είναι 37,1 δευτερόλεπτα πίσω».

- Φερστάπεν: «Τα λάστιχά μου δεν "ακούνε". Απλά δεν μπορώ να το διαχειριστώ».

- Λαμπιάσε: «Μαξ, η κύρια απώλειά μας σε σχέση με το αυτοκίνητο μπροστά και πίσω είναι στο φρενάρισμα και στην έξοδο της στροφής 6».

- Φερστάπεν: «Ε, τότε δες την onboard κάμερά μου!»

- Λαμπιάσε: (Σε έντονο ύφος) «Υποτίθεται ότι είμαι με το μέρος σου, Μαξ. Προσπαθώ να σου δώσω βοήθεια και πληροφορίες. Τίποτα παραπάνω, φίλε. Αυτό είναι όλο».

- Φερστάπεν: «Πρέπει καν να αφήνω το γκάζι (lift) στη στροφή 6 ή όχι;»

- Λαμπιάσε: «Δεν απαιτείται άφημα στη στροφή 6».

- Φερστάπεν: «Κάνω τον μισό αγώνα αφήνοντας το γκάζι, γιατί δεν μου το λέει κανένας; Πρέπει ακόμα να το κάνω στις στροφές 1 και 14;»

- Λαμπιάσε: «Ναι, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ».

Στον 44ο γύρο ο αγώνας του Φερστάπεν ολοκληρώθηκε άδοξα

- Λαμπιάσε: «Μαξ, πρέπει να αποσύρεις το μονοθέσιο τώρα. Έχουμε βλάβη στο σύστημα ψύξης του ERS. Σταμάτα αμέσως».

- Λαμπιάσε (στα pits): «Συγγνώμη για αυτό, Μαξ. Ήταν μια ατυχής στιγμή, θα το εξετάσουμε».

Η επόμενη ημέρα

Η οριστική εγκατάλειψη λόγω βλάβης στο σύστημα ψύξης του ERS ήταν απλώς η μηχανική επισφράγιση ενός προβληματικού αγώνα. Το πρόβλημα για τη Red Bull, ωστόσο, παραμένει βαθύτερο. Η συγγνώμη της ομάδας μετά τον αγώνα μπορεί να λειτούργησε «πυροσβεστικά», αλλά τα ερωτηματικά για τη μονάδα ισχύος, αλλά και για την ικανότητα της ομάδας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 2026 είναι πλέον επιτακτικά.

