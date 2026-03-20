Κέιλα Γιάκομπ: Η 18χρονη που γράφει ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό (vid)

Αυτή είναι η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο βάθρο του πλέον φημισμένου αγώνα επί αμερικανικού εδάφους.

Βγάζει το κράνος και δεν το πιστεύεις πως αυτό το κοριτσόπουλο με τις ξανθιές μπούκλες και το αγγελικό πρόσωπο αφενός τα βάζει με καταξιωμένους επώνυμους αναβάτες και αφετέρου τους κερδίζει

!

Δεν το φαντάζεσαι πως όταν φοράει το κράνος μεταμορφώνεται σε μια επιθετική, αδίστακτη θα λέγαμε, αναβάτισσα, έτοιμη να αντιμετωπίσει στα ίσα όποιον βρεθεί μπροστά της. Η 18χρονη Κέιλα από το Γκέτισμπεργκ της Πενσυλβάνια δεν έφτασε στους αγώνες μοτοσικλέτας τυχαία. Ο πατέρας της την έβαλε για πρώτη φορά σε ένα καρτ όταν ήταν μόλις τριών ετών.

Το ξεκίνημα και η έμπνευση από τον πατέρα

Από την πρώτη στιγμή έδειξε την ταχύτητά της αλλά το άθλημα δεν την ενθουσίαζε. Όλα άλλαξαν την ημέρα που ξεφύλλισε ένα περιοδικό και είδε φωτογραφίες του πατέρα της να αγωνίζεται στη Formula USA. «Αυτό θέλω να κάνω: αγώνες δρόμου». Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν υπήρχε γυρισμός.

Η Κέιλα άρχισε να αγωνίζεται με μοτοσικλέτες εκτός δρόμου στα τέσσερα και με μοτοσικλέτες MiniGP στα επτά. Το ταλέντο και η αποφασιστικότητά της την έκαναν γρήγορα μια από τις πιο πολυσυζητημένες νεαρές υποσχόμενες αναβάτισσες στους αμερικανικούς αγώνες. Η άνοδός της δεν πέρασε απαρατήρητη: μεταξύ εκείνων που την έχουν υποστηρίξει και καθοδηγήσει στην καριέρα της είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike του 2009 και νικητής αγώνων MotoGP, Μπεν Σπις, καθώς και ο αθλητικός διευθυντής της Ducati Corse, Πάολο Τσιαμπάτι.

Η ιστορική ημέρα στην Daytona

Έπειτα, ήρθε η 7η Μαρτίου 2026, η μέρα που θα έβαζε το όνομά της στα βιβλία της ιστορίας, καθώς η τρίτη θέση που κατέκτησε στην κατηγορία Supersport 600 στα 200 μίλια της Daytona την τοποθέτησε για πάντα στο πάνθεον των μεγάλων αγωνιζόμενων. Ο αγώνας Daytona 200, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1937 στην άμμο της ομώνυμης παραλίας πριν μεταφερθεί στο Speedway το 1961, είναι ένας εξαντλητικός αγώνας άνω των 200 μιλίων.

Η πίστα συνδυάζει την υψηλή ταχύτητα με την τεχνική, δοκιμάζοντας το θάρρος, την ικανότητα και την αντοχή των αναβατών. Για δεκαετίες έχει προσελκύσει κορυφαίους αγωνιζόμενους από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, σε όλα αυτά τα χρόνια, καμία γυναίκα δεν είχε ανέβει ποτέ στο βάθρο. Στη δεύτερη μόλις εμφάνισή της στον εν λόγω αγώνα, η Γιάκομπ έκανε μια απίστευτη εμφάνιση στη σέλα ενός Ducati Panigale V2.

Μια τολμηρή προσπέραση που έγραψε ιστορία

Αγωνιζόμενη με ένα γκρουπ γεμάτο διεθνή ταλέντα, διατήρησε τη θέση της σταθερά στον αγώνα καθ' όλη τη διάρκειά του, προτού κάνει μια αποφασιστική κίνηση στον τελευταίο γύρο. Με μια άκρως τολμηρή προσπέραση, άφησε στα κρύα του λουτρού τον πρώην αναβάτη του MotoGP, Ντάριν Μπάιντερ, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση και σφραγίζοντας μια ιστορική θέση στο βάθρο.

Ποια είναι η Κέιλα Γιάκομπ; Ξεκίνησε να αγωνίζεται με μοτοσικλέτες MX σε ηλικία 4 ετών. Τρία χρόνια μετά άρχισε να αγωνίζεται με μοτοσικλέτες MiniGP και κέρδισε το πρώτο της πρωτάθλημα, επαναλαμβάνοντας αυτό το κατόρθωμα ξανά στην ηλικία των 8. Στα 9 της έγινε η νεότερη Αμερικανίδα που αγωνίστηκε με μοτοσικλέτες δρόμου πλήρους μεγέθους και κέρδισε εναντίον ενηλίκων, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο θρυλικός Νίκι Χέιντεν σε ηλικία 10 ετών.

Διψήφιο ρεκόρ και εθνικά πρωταθλήματα

Στην ηλικία των 10 ετών, η Κέιλα κέρδισε 3 διαφορετικά εθνικά πρωταθλήματα ερασιτεχνικών αγώνων και σε ηλικία 11 ετών κέρδισε 4 ακόμη εθνικά πρωταθλήματα ερασιτεχνών και 2 Grand National πρωταθλήματα της Αμερικανικής Ένωσης Μοτοσικλετιστών (AMA). Της απονεμήθηκε επίσης το βραβείο Πρωτάρη της Χρονιάς της AMA εκείνη τη χρονιά.

Καθ' όλη τη διάρκεια της νεαρής καριέρας της η Κέιλα έχει συγκεντρώσει πάνω από 47 περιφερειακά πρωταθλήματα και πάνω από 410 νίκες σε αγώνες. Στα 12 της χρόνια, η Κέιλα άφησε πίσω της την ιδιότητα της αρχάριας αγωνιζόμενης, προκριθείσα ως επαγγελματίας οδηγός αγώνων και κερδίζοντας 2 εθνικά πρωταθλήματα επαγγελματικού επιπέδου και 2 πρωταθλήματα AMA expert Grand National. Της απονεμήθηκε επίσης το βραβείο AMA Racer of the Year. Στα 13 της, η Κέιλα κέρδισε 3 ακόμη εθνικά πρωταθλήματα επαγγελματιών και ένα ακόμη πρωτάθλημα AMA expert Grand National.

Επαγγελματίας οδηγός μοτοσικλέτας σε ηλικία 14 ετών

Το 2021 σημείωσε δύο ρεκόρ χρόνου πίστας στην κατηγορία αγώνων της, στο Nelson Ledges Race Course και στην πίστα Jennings GP. Ξεκίνησε επίσης την επαγγελματική της καριέρα στους αγώνες, σε ηλικία 14 ετών, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Το 2022 συνέχισε να εκπλήσσει τους θεατές με 4 νίκες στο MotoAmerica, 11 θέσεις στο βάθρο και ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε έναν αγώνα MotoAmerica.

Το 2023 έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο βάθρο στο MotoAmerica Twins Cup με 2η και 3η θέση. Ήταν επίσης η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο βάθρο στο MotoAmerica Supersport με 3η θέση και η μόνη γυναίκα που ανέβηκε στο βάθρο σε 3 κατηγορίες MotoAmerica. Το 2024 ξεκίνησε να αγωνίζεται για την ομάδα Rahal Ducati Moto στο Πρωτάθλημα MotoAmerica Supersport και συμμετείχε σε μερικούς αγώνες Supersport του Ιταλικού Πρωταθλήματος.