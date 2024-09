Ο Βρετανός οδηγός της ΜcLaren Racing κατέβαλε τεράστια προσπάθεια να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του μετά τον αγώνα της Formula 1 στη Μόντσα.

Παρά το γεγονός πως κατάφερε να ξεκινήσει από την pole position, ο Λάντο Νόρις δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη για μία ακόμη φορά. Ο Βρετανός οδηγός τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από τους Σαρλ Λεκλέρ και Όσκαρ Πιάστρι στο Grand Prix Ιταλίας.

Σαν να μην έφτανε αυτό, έχασε μια τεράστια ευκαιρία να μειώσει σημαντικά τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών από τον Μαξ Φερστάπεν. Η απογοήτευση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του μετά τον τερματισμό, καθώς δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα.

Η διάθεσή του χειροτέρεψε, όταν ο Νίκο Ρόσμπεργκ το πρώτο πράγμα που τον ρώτησε ήταν εάν τον εξέπληξε το προσπέρασμα που δέχθηκε από τον Πιάστρι στον πρώτο γύρο. «Φυσικά και με εξέπληξε γιατί με προσπέρασε. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Ένα μέτρο πιο μετά να φρέναρα, θα είχαμε επαφή. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Η Ferrari σήμερα έκανε καλύτερο αγώνα, ειδικά ο Λεκλέρ έκανε καλύτερη δουλειά», είπε ο Νόρις.

