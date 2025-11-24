Η Γαλλίδα οδηγός ήταν αυτή που ξεχώρισε και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σφραγίζοντας τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα της σεζόν που έγινε στο Λας Βέγκας.

Η Ντοριάν Πιν είναι η πρωταθλήτρια οδηγός του F1 Academy στο 2025. Σε δύο αγώνες-τελικούς στο Λας Βέγκας γεμάτους ανατροπές, μάχες και δράση, η οδηγός εξέλιξης της Mercedes-AMG F1 διατήρησε το βαθμολογικό προβάδισμα και έφτασε επάξια στην κατάκτηση του τίτλου.

Η Πιν πήγε στο Λας Βέγκας έχοντας προβάδισμα 9 βαθμών από τη Μάγια Βέγκ, με τις δύο να είναι οι κύριες πρωταγωνίστριες του 2025. Στον πρώτο αγώνα στην «πρωτεύουσα του τζόγου», η Πιν εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη της Βεγκ και με ένα κρίσιμης σημασίας προσπέρασμα πήρε τη νίκη. Στο 2ο αγώνα κατέλαβε την 5η θέση δίχως να ρισκάρει κι έτσι έγινε η πρωταθλήτρια στην τρίτη σεζόν του θεσμού.

"YESSSSSSSSS!!!!"



This is what the F1 Academy title means to Doriane Pin and her team. 🖤 #F1Academy #LasVegasGP pic.twitter.com/w5SuPVl5A0 — F1 Academy (@f1academy) November 23, 2025

Η μάχη για τον τίτλο: Πιν εναντίον Βεγκ

Η μονομαχία ανάμεσα στη Ντοριάν Πιν και τη Μάγια Βεγκ αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της F1 Academy για το 2025. Οι δύο οδηγοί εναλλάσσονταν συχνά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, ωστόσο η δυναμική της μάχης άλλαζε διαρκώς από αγώνα σε αγώνα.

Η Βεγκ ξεκίνησε τη χρονιά πιο δυνατά, με συνεχόμενα βάθρα και σταθερές εμφανίσεις που την έφεραν αρχικά στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Πιν όμως ανέβαζε ρυθμό σταθερά, κερδίζοντας έδαφος σε πίστες όπου η αντίπαλός της δυσκολευόταν.

Στους τελευταίους αγώνες η Γαλλία ήταν αυτή που ξεχώρισε, πήρε τα αποτελέσματα που έπρεπε, έμεινε μακριά από ατυχίες και πανηγύρισε το πρωτάθλημα.

Τα επιτεύγματα της Πιν στο 2025

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν ήταν αποτέλεσμα ενός αγώνα, αλλά η επισφράγιση μιας εξαιρετικής χρονιάς για την Ντοριάν Πιν. Η Γαλλίδα οδηγός ξεχώρισε για την ωριμότητα και την ταχύτητά της, επιτυγχάνοντας 4 νίκες, ενώ ανέβηκε 8 φορές στο βάθρο δείχνοντας την ανωτερότητά της έναντι του ανταγωνισμού.

Η ικανότητά της να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες –από στεγνό μέχρι βρεγμένο– αποτέλεσε τη μεγαλύτερη δύναμή της. Σε πολλά κρίσιμα φινάλε αγώνων, η Πιν απέφυγε τα λάθη και κράτησε σταθερούς χρόνους, κερδίζοντας πολύτιμους βαθμούς απέναντι στη Βεγκ.

Η Πιν διαδέχθηκε τις πρωταθλήτριες του 2023 και 2024 Μάρτα Γκαρθία και Άμπι Πούλιγκ.