Σκληρή κριτική άσκησε ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής για τις συνθήκες τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι οδηγοί στην «Πρωτεύουσα του τζόγου».

Οι οδηγοί της Formula 1 αντιμετώπισαν σημαντική έλλειψη πρόσφυσης όλο το τριήμερο στο Λας Βέγκας με αποκορύφωμα τις κατατακτήριες δοκιμές. Η βροχή άφησε έκανε ανύπαρκτη την πρόσφυση, με πολλούς οδηγούς να αναφέρουν πως ένιωθαν ότι οδηγούσαν στον πάγο.

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οδοστρώματος, λόγω του νυχτερινού ωραρίου στο έρημο της Νεβάδα, έκαναν τα ελαστικά σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσουν σωστά. Μάλιστα, αρκετοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την σωματική τους ασφάλεια.

Signing off from The Strip. 🏁#LasVegasGP pic.twitter.com/1yuja8vbmA — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 23, 2025

Αλόνσο εναντίον Λας Βέγκας

Ο Φερνάντο Αλόνσο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το Grand Prix Λας Βέγκας. Παρότι ο οδηγός της Aston Martin παραδέχτηκε ότι η διάταξη της πίστας προσφέρει διασκέδαση στους οδηγούς με τις υψηλές ταχύτητες, ξεκαθάρισε πως το οδόστρωμα απλώς δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της F1.

«Η χάραξη είναι διασκεδαστική, έχει υψηλές ταχύτητες, αλλά ο τύπος ασφάλτου δεν είναι επιπέδου Formula 1.Είναι υπερβολικά ολισθηρό το οδόστρωμα , δεν μπορούμε να φέρουμε τα ελαστικά σε σωστή θερμοκρασία, δεν υπάρχει πρόσφυση και έχει πολλές αναπηδήσεις. Είναι στο όριο του τι θεωρείται ασφαλές για αγώνα. Πρέπει να μιλήσουμε με τη FIA για το αν αυτό είναι αποδεκτό για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε.

Η πίστα δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα

Πέρα από το σημαντικό ζήτημα της ασφάλτου, ο Αλόνσο εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και για τη θέση του αγώνα στο πρόγραμμα, καθώς αποτελεί την αρχή ενός εξαντλητικού triple header. Οι ομάδες, μετά το Λας Βέγκας, ταξιδεύουν κατευθείαν στο Κατάρ, με τη διάρκεια του ταξιδιού να είναι περίπου 17 ωρών πτήσης.

«Η θέση του αγώνα στο ημερολόγιο, αν είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι πολύ δύσκολη για όλους μας. Ερχόμαστε από την Ευρώπη και τη Βραζιλία πριν δύο εβδομάδες, τώρα είμαστε εδώ, και κατευθείαν πάμε στο Κατάρ. Είναι 17 ώρες ταξίδι και περίπου 11 ώρες διαφορά ώρας. Δεν νομίζω πως υπάρχει άλλο άθλημα στον κόσμο που θα δεχόταν κάτι τέτοιο».

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ξεκαθάρισε πως τόσο το οδόστρωμα όσο και ο προγραμματισμός του αγώνα πρέπει να επανεξεταστούν, αν το Λας Βέγκας θέλει πραγματικά να θεωρείται σταθερή και αξιόπιστη πίστα στο καλεντάρι της Formula 1.