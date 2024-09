Ο Μαρκ Μάρκεθ επικράτησε εύκολα στο GP Αραγονίας και επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρία χρόνια - Εγκατέλειψε ο Μπανάια.

Το GP Αραγονίας, ο 11ος φετινός αγώνας του MotoGP, σηματοδότησε την επιστροφή του Μαρκ Μάρκεθ στις νίκες έπειτα από «ανομβρία» τριών ετών. Ο αναβάτης της Gresini Ducati μετά τη νίκη του στο Σπριντ του Σαββάτου έκανε το νταμπλ, κυριαρχώντας απόλυτα και στον αγώνα της Κυριακής.

Κερδισμένος φεύγει από το Αραγκον ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση και αύξησε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα, ιδιαίτερα μετά την πτώση του Μπανάια. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε ο Πέδρο Ακόστα με την GasGas Tech3 που πήρε την 3η θέση.

Εκκίνηση

Η βροχή που έπεσε το βράδυ και νωρίς το πρωί στο Άραγκον άφησε την πίστα σχετικά βρόμικη, αν και οι αναβάτες του MotoGP τη βρήκαν εντελώς στεγνή, όταν πήραν τις θέσεις τους στο grid. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Μαρκ Μάρκεθ ξεκίνησε πολύ καλά, για να πάρει την πρωτοπορία από την αρχή του αγώνα.

Ο Πέδρο Ακόστα τον ακολούθησε, ενώ ο Πέκο Μπανάια έκανε, όπως και το Σάββατο στο Σπριντ, πολύ καλή εκκίνηση και έπεσε στην 7η θέση. Μέτριο ξεκίνημα έκανε και ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος έχασε μια θέση από τον Άλεξ Μάρκεθ, αλλά την ξανακέρδισε λίγο αργότερα.

Ψάχνοντας τον δεύτερο

Ο Μάρκεθ αμέσως ξέφυγε και η διαφορά μεγάλωνε διαρκώς. Και ενώ ο Μιγκέλ Ολιβέιρα έπεφτε και έχανε την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στην πρώτη 5άδα, ο Χόρχε Μαρτίν εξαπέλυσε την επίθεσή του στον Πέδρο Ακόστα για τη 2η θέση. Οι δυο τους έδωσαν δυνατή μάχη, για να επικρατήσει τελικά ο Μαρτίν.

Ο Ακόστα είχε πλέον να αντιμετωπίσει μια «αρμάδα» από Ducati που τον είχαν φτάσει και τον απειλούσαν. Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν ο πρώτος που τον προσπέρασε και τον έριξε εκτός βάθρου, ενώ την ευκαιρία τους περίμεναν ο Μορμπιντέλι, ο Μπανάια και ο Μπίντερ.

Αυτά συνέβαιναν πολύ πίσω από την πρώτη θέση, στην οποία ο Μαρκ Μάρκεθ είχε βρει το ρυθμό του και η διαφορά του από τον Μαρτίν πλησίαζε πλέον στα 3 δευτερόλεπτα. Ο Μαρτίν έκανε μοναχικό αγώνα στη 2η θέση, αφού ο Άλεξ Μάρκεθ πίσω του απείχε άλλα 2,5 δευτερόλεπτα.

Η προσπάθεια και το δράμα του Μπανάια

Ο Πέκο Μπανάια έβλεπε τον αγώνα να μην εξελίσσεται καλά, αφού είχε μείνει πολύ πίσω και ο αντίπαλός του για τον τίτλο είχε σχεδόν εξασφαλισμένη τη 2η θέση. Έτσι, προσπάθησε να κερδίσει κάποιες θέσεις, κάτι που κατάφερε, με τη βοήθεια των λαθών από τους Μορμπιντέλι και Ακόστα.

Έτσι, ο πρωταθλητής, λίγο μετά το μέσον του αγώνα, βρέθηκε στην 4η θέση με τον Α. Μάρκεθ περίπου 1,5 δευτερόλεπτο μπροστά του. Αυτό του έδωσε την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσει τη θέση στο βάθρο και να ελαχιστοποιήσει τις απώλειές του.

Πράγματι, γύρο με το γύρο ο Μπανάια «ροκάνισε» τη διαφορά και έφτασε πίσω από τον Α. Μάρκεθ. Όταν προσπάθησε να περάσει όμως, από την εξωτερική, οι δυο τους συγκρούστηκαν και η μονομαχία τους έληξε άδοξα στην αμμοπαγίδα, έπειτα από ένα τρομακτικό ατύχημα, στο οποίο άνθρωποι και μοτοσικλέτες έμοιαζαν να έχουν γίνει ένα. Ευτυχώς δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μηδέν βαθμοί για τον Μπανάια και μεγάλο πλήγμα στη μάχη του τίτλου.

Αγώνας τριών ταχυτήτων

Ο Μαρκ Μάρκεθ έφτασε στον τερματισμό με χαρακτηριστική ευκολία και πήρε με άνεση τη νίκη, όπως διαφαινόταν ήδη από την Παρασκευή. Δεύτερος τερμάτισε ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος ήταν σαν να έτρεχε μόνος του, αφού δεν είχε κανέναν ούτε μπροστά του ούτε πίσω του.

Η μόνη ουσιαστική μάχη ήταν αυτή για την τρίτη θέση, την οποία έληξε με «πυροτεχνήματα» και έτσι ο Πέδρο Ακόστα «κληρονόμησε» το χαμηλότερο σκαλί του βάθρου. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Μπαστιανίνι, Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο, Μπετζέκι, Μίλερ και Νακαγκάμι.

Η σεζόν του MotoGP συνεχίζεται χωρίς διακοπή με το GP Αγίου Μαρίνου στην πίστα του Μιζάνο το επόμενο Σαββατοκύριακο, 6-8 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα