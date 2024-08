Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε περίπατο στην αγαπημένη του πίστα ενώ ο Πέκο Μπανάια έχασε (ξανά) την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Αραγονίας εξελίχθηκε όπως διαφαινόταν μετά την απόλυτη κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ όλο το 3ήμερο, με τον Ισπανό αναβάτη της Gresini να παίρνει άνετα τη νίκη. Ήταν η πρώτη νίκη της καριέρας του Μαρκ Μάρκεθ με την Ducati και η πρώτη σε Αγώνα Σπριντ. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati τερμάτισε στη 2η θέση και ανέκτησε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα ενώ τρίτος ήταν ο Πέρδρο Ακόστα της GasGas Tech3.

Με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε καλή εκκίνηση και κράτησε την πρώτη θέση, μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν, που πετάχτηκε στη 2η θέση, και τον Πέδρο Ακόστα. Ο Πέκο Μπανάια, που ξεκινούσε από τη βρόμικη πλευρά του grid έχασε αρκετές θέσεις στην εκκίνηση και έπεσε 6ος. Προτού καν συμπληρώσουμε τον πρώτο γύρο είχαμε τρεις πτώσεις, με τους Αλέιξ Εσπαργκαρό, Ζοάν Ζαρκό και Φράνκο Μορμπιντέλι να βγαίνουν εκτός αγώνα.

Ο Μάρκεθ με το που βρέθηκε στην πρώτη θέση έκανε αυτό που φοβούνταν όλοι οι αντίπαλοί του, δηλαδή άρχισε να γράφει ταχύτερους γύρους και να απομακρύνεται. Ήδη στον 4ο γύρο η διαφορά του από τον Μαρτίν είχε περάσει το 1 δευτερόλεπτο.

Ο Μπανάια προσπάθησε να αντεπιτεθεί και ανέβηκε προσωρινά στην 4η θέση, πίσω από τον Ακόστα, αλλά δεν έμεινε εκεί για πολύ. Οι Άλεξ Μάρκεθ και Μιγκέλ Ολιβέιρα τον ξαναπέρασαν και τον έριξαν στην 6η θέση, όπου χρειάστηκε να δώσει μάχη με τον Μπραντ Μπίντερ για να την κρατήσει. Πίσω από τον Νοτιοαφρικανό της ΚΤΜ βρισκόταν ο Ραούλ Φερνάντεθ ενώ εντυπωσιακό αγώνα έκανε ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος είχε ανέβει από τη 17η θέση της εκκίνησης στην 9η.

Κι ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε περίπατο στην κορυφή, τα πράγματα γίνονταν ακόμα χειρότερα για τον Μπανάια, ο οποίος έχασε την 6η θέση από τον Μπίντερ και άρχισε να νιώθει πίεση από τον Κουαραραρό, ο οποίος στο μεταξύ είχε περάσει τον Ρ. Φερνάντεθ. Μαζί τους ήταν και ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος αφού πέρασε τον Ρ. Φερνάντεθ, ξαφνικά βρέθηκε στην 7η θέση, μπροστά από τον Μπανάια, όταν ο Ιταλός πρωταθλητής βρέθηκε εκτός γραμμής σε μια μάχη με τον Γάλλο της Yamaha.

Όλα αυτά ελάχιστα απασχόλησαν τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος με χαρακτηριστική άνεση έφτασε στην πρώτη του νίκη με την Ducati. Μοναχικό αγώνα έκαναν ο Χόρχε Μαρτίν στη 2η θέση και ο Πέδρο Ακόστα στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Α. Μάρκεθ, Ολιβέιρα, Μπίντερ, Μπαστιανίνι, Κουαρταραρό και Μπανάια.

Ο Πέκο Μπανάια με την 9η θέση πήρε μόνο ένα βαθμό και έχασε την πρώτη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος από τον Χόρχε Μαρτίν.

Ο κυρίως αγώνας της Κυριακής στο Αραγκον θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool