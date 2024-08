Η δορυφορική ομάδα της Honda ανακοίνωσε πως θα έχει έναν νέο αναβάτη στη σύνθεσή της από την επόμενη σεζόν του MotoGP.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Αραγονίας, η LCR Honda επιβεβαίωσε το οδηγικό της lineup για το 2025. Η ομάδα του Λούτσιο Τσεκινέλο ανακοίνωσε πως ο Σομκιάτ Τσάντρα θα πλαισιώσει τον Ζοάν Ζαρκό από το 2025 και θα πάρει τη θέση του Τακάκι Νακαγκάμι.

Ο Ταϊλανδός Τσάντρα αγωνίζεται στη Moto2 με τη Honda Team Asia και φέτος μετά από 11 αγωνιστικά τριήμερα βρίσκεται στη 10η θέση. Το 2023 ήταν η καλύτερη σεζόν του στο πρωτάθλημα τερματίζοντας στην 6η θέση, έχοντας επίσης και μία νίκη στο Μοτέγκι της Ιαπωνίας. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του στο θεσμό μετά από αυτή στην Ινδονησία το 2022.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στην LCR Honda το 2025. Το βήμα να αγωνιστώ στο MotoGP ήταν το όνειρό μου, το οποίο τώρα γίνεται πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με στήριξαν από το ξεκίνημα της καριέρας μου. Από του χρόνου θα είμαι προσηλωμένος στο στόχο μου και θα απολαύσω τη νέα μου περιπέτεια. Θα είναι δύσκολη, αλλά θα τα δώσω όλα», είπε ο 25χρονος Τσάντρα.

Με την ανακοίνωση αυτή επισημοποιείται η αποχώρηση του Νακαγκάμι από το MotoGP στο τέλος της σεζόν μετά από 8 χρόνια. Ωστόσο ο Ιάπωνας θα παραμείνει στην οικογένεια της Honda και θα διατελέσει ρόλο δοκιμαστή.

At the end of 2024, @takanakagami30 will leave the IDEMITSU Honda LCR as he has decided to embark on a new adventure as an HRC Development rider.

The past seven years together have been a joy, Taka. We wish you the best and we love you very much ❤️🥹 pic.twitter.com/CvLEFTb1mr