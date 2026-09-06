Ο Κίμι Αντονέλι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά τον θρίαμβο στη Μόντσα, όπου πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή ανατροπή για να κερδίσει το Grand Prix Ιταλίας.

Μία από τις σημαντικότερες νίκες της μέχρι τώρα καριέρας του πανηγύρισε ο Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός της Mercedes εκκίνησε από τη 19η θέση λόγω της ποινής που είχε δεχθεί για την αλλαγή στοιχείων της μονάδας ισχύος, όμως κατάφερε να περάσει πρώτος τη γραμμή τερματισμού στη Μόντσα και να πάρει την καρό σημαία.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας κινήθηκε επιθετικά από τους πρώτους γύρους όντας 8ος μετά τη δεύτερη εκκίνηση και μέχρι το 18ο γύρο ήταν στην κορυφή της κατάταξης. Το καθοριστικό σημείο ήρθε με την εμφάνιση του Virtual Safety Car, όταν μπήκε στα pits και τοποθέτησε φρέσκα ελαστικά μέσης γόμας.

Αντίθετα, ο Τζορτζ Ράσελ παρέμεινε στην πίστα με τη σκληρή γόμα. Ο Αντονέλι κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και, παρά τη σύντομη έξοδό του στην αμμοπαγίδα κατά την πρώτη επίθεση, πέρασε τον teammate του τρεις γύρους πριν από το τέλος.

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Ο Αντονέλι ήξερε πως μπορούσε να κερδίσει

Μετά τον τερματισμό γεμάτος από χαρά και αδρεναλίνη, ο Αντονέλι φώναξε στον ασύρματο: «Ναι! Θεέ μου, ναι!».

Ο 20χρονος εμφανίστηκε σχεδόν άφωνος στη συνέντευξη που ακολούθησε με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Ο οδηγός της Mercedes παραδέχθηκε ότι ακόμη και ο ίδιος δεν περίμενε ένα τέτοιο αποτέλεσμα έχοντας ξεκινήσει από την προτελευταία σειρά.

«Είναι απίστευτο. Είμαι τόσο χαρούμενος. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα βρισκόμουν εδώ σήμερα, αλλά καταφέραμε να το πετύχουμε», ανέφερε αρχικά.

Ο Αντονέλι εξήγησε ότι άρχισε να πιστεύει πραγματικά στη νίκη μετά τη δεύτερη εκκίνηση του αγώνα, όταν διαπίστωσε ότι η Mercedes είχε τον ρυθμό για να διεκδικήσει την κορυφή.

«Μετά τη δεύτερη εκκίνηση ήξερα ότι είχα μία ευκαιρία για τη νίκη. Το πίστεψα. Ήταν πραγματικά δύσκολο, όμως. Ο Τζορτζ αντιμετώπισε πρόβλημα με τα ελαστικά του και εμείς καταφέραμε να κερδίσουμε».

Με την έβδομη νίκη του στη σεζόν, ο Αντονέλι έγινε ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει το Grand Prix της πατρίδας του μετά τον Λουντοβίκο Σκαρφιότι το 1966.

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