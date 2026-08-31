Ο Γάλλος αναβάτης έφτασε στα όριά του μετά το εφιαλτικό τριήμερο στην Αραγονία, δηλώνοντας ανοιχτά ότι αρνείται να συνεχίσει να λειτουργεί ως «δοκιμαστής» για τη Yamaha.

Το GP Αραγονίας του MotoGP εξελίχθηκε σε μια πραγματική δοκιμασία για τον Φάμπιο Κουαρταραρό, φέρνοντας τις σχέσεις του με τη Yamaha στο χειρότερο σημείο της συνεργασίας τους. Η εικόνα της M1 να βγάζει καπνούς στον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου ήταν απλώς η κορυφή του παγόβουνου σε ένα τριήμερο γεμάτο τεχνικά προβλήματα, απογοητευτικές κατατάξεις και έντονο εκνευρισμό.

Ο Πρωταθλητής του 2021 εκκίνησε από τη 17η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές και τερμάτισε 52 (!) δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, ενώ στον αγώνα Σπριντ είδε τον κινητήρα του να χάνει σταδιακά ισχύ μέχρι την τελική εγκατάλειψη. Ωστόσο, αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Γάλλο δεν ήταν μόνο η έλλειψη αξιοπιστίας, αλλά ο ρόλος στον οποίο αισθάνθηκε ότι τον εξανάγκασε η ιαπωνική ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν καταπέλτης για την τακτική της Yamaha, η οποία έφερε στην Ισπανία πληθώρα νέων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου πλαισίου και νέων συνδέσμων ανάρτησης. Ο Γάλλος αναγκάστηκε να αλλάζει συνεχώς μοτοσυκλέτες και ρυθμίσεις, προσπαθώντας να αξιολογήσει εξαρτήματα αντί να επικεντρωθεί στο στήσιμο της μοτοσυκλέτας για τον αγώνα.

«Αυτό το τριήμερο ήμουν περισσότερο δοκιμαστής παρά οδηγός αγώνων», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δοκίμασα το νέο πλαίσιο τρεις φορές και ήταν χειρότερο από το στάνταρ. Όταν πηδάς από τη μία μοτοσυκλέτα στην άλλη, χάνεις τη διαίσθηση και την αίσθησή σου. Προσπαθούμε να βρούμε απόδοση, αλλά αυτή η τακτική δεν λειτουργεί».

Το δύσκολο μέλλον

Η δυσαρέσκεια του Φάμπιο Κουαρταραρό φαίνεται πως παίρνει πλέον μόνιμες διαστάσεις. Ο Γάλλος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει το βάρος των δοκιμών για τα μελλοντικά πρότζεκτ της εταιρείας, ειδικά από τη στιγμή που βλέπει ότι οι άμεσες βελτιώσεις που χρειάζεται στην πίστα δεν έρχονται.

Με το πρωτάθλημα να πλησιάζει στο τελευταίο του τρίτο και τη Yamaha να παλεύει να βρει λύσεις για το νέο της τεχνικό πρόγραμμα, η ρήξη με τον κορυφαίο οδηγό της αντικατοπτρίζει το βάθος της κρίσης. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό δείχνει να έχει φτάσει στα όρια της υπομονής του, καθιστώντας σαφές ότι αν η Yamaha δεν αλλάξει προσέγγιση, οι επόμενοι αγώνες θα είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία και για τις δύο πλευρές.