O 6ωρος αγώνας του WEC στο Τέξας για το 2026 αποδείχθηκε άκρως δραματικός, με τη νίκη να κρίνεται στα τελευταία 10 λεπτά υπέρ της Ferrari AF Corse.

Το Lone Star Le Mans, o πέμπτος αγώνας του WEC στο 2026 προσέφερε για μία ακόμη φορά θέαμα, ενώ οι ανατροπές δεν έλειψαν στο φινάλε. Ο αγώνας είχε πολλές δραματικές στιγμές, με κορυφαία να είναι 10 λεπτά πριν τον τερματισμό. Ο Νικ Ντε Βρις οδηγούσε τον αγώνα με το #7 Toyota TR010 όταν ένα πρόβλημα στα υδραυλικά του Hypercar του τον οδήγησαν σε εγκατάλειψη. Έτσι, οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας έφυγαν με μηδέν βαθμούς από Τέξας, όμως δεν έχασαν την πρώτη θέση.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Νίκλας Νίλσεν με τη #50 Ferrari 499P, ο οποίος μαζί με τους Αντόνιο Φουόκο και Μιγκέλ Μολίνα έφτασαν σε μία σπουδαία νίκη. Το πλήρωμα έκανε εξαιρετική δουλειά την τελευταία ώρα μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας και οι πρωταθλητές κατέκτησαν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Παράλληλα μείωσαν τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε το #38 Cadillac, με τους Τζακ Έιτκεν, Σεμπαστιέν Μπουρντέ και Ερλ Μπάμπερ να παίρνουν ένα άκρως σημαντικό βάθρο. Το πλήρωμα δέχθηκε στα μισά του αγώνα ποινή διέλευσης, όμως ανέκαμψε και έδωσε στην αγγλοαμερικανική ομάδα ένα πολύτιμο βάθρο. Στην 3η θέση τερμάτισε το #35 Alpine A424 των Σαρλ Μιλεσί, Αντόνιο Φίλιξ ντα Κόστα και Φρεντ Χάμπσμπεργκ, οι οποίοι είχαν εξαιρετική στρατηγική και ταχύτητα, αλλά έχασαν μια σπουδαία ευκαιρία να πάρουν τη νίκη.

Η Aston Martin πήρε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με την 4η θέση για τη #007 Valkyrie, ενώ την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε το #36 Hypercar της Alpine. Η Toyota έφυγε με την 6η θέση του #8 TR010, το οποίο έχασε 10 θέσεις στο τελευταίο αυτοκίνητο ασφαλείας, ενώ η Genesis πήρε μια εντυπωσιακή 7η θέση με το #17 GMR-01. Η BMW δεν κατάφερε να πάρει τα ηνία στη βαθμολογία, με το πλήρωμα του #15 να μένει στην 8η θέση. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε το #12 της Cadillac και το #94 Peugeot 9X8.

Τι έγινε στον αγώνα

Από την αρχή το Lone Star Le Mans εξελίχθηκε σε μία διαρκή μάχη στρατηγικής, με τις Ferrari, Cadillac, Toyota και Alpine να εναλλάσσονται στην κορυφή και το αυτοκίνητο ασφαλείας να μηδενίζει τις διαφορές λίγο πριν από την τελική ώρα.

Μια σύντομη βροχή πριν από την εκκίνηση άφησε βρεγμένο μέρος της πίστας και οδήγησε σε επιπλέον γύρους σχηματισμού. Όταν δόθηκε το πράσινο φως, ο Αντόνιο Τζοβινάτσι διατήρησε την πρωτοπορία με τη Ferrari 499P #51, μπροστά από την Cadillac #38 του Τζακ Έιτκεν. Πιο πίσω, ο Αντρέ Λότερερ επιχείρησε να περάσει τη Ferrari #50, όμως έκανε τετ-α-κε, έπεσε τελευταίος στην κατηγορία Hypercar και τιμωρήθηκε με πέντε δευτερόλεπτα.

Οι διαφορετικές επιλογές στα πρώτα pit stop ανακάτεψαν την κατάταξη. Οι Toyota #8, Cadillac #12 και Ferrari #50 σταμάτησαν νωρίτερα χωρίς αλλαγή ελαστικών, με τον Μιγκέλ Μολίνα να περνά προσωρινά πρώτος. Ο Σεμπαστιάν Μπουεμί πίεσε έντονα τον Ισπανό, προτού η εναλλακτική στρατηγική επαναφέρει στην κορυφή τον Τζοβινάτσι, με περίπου δέκα δευτερόλεπτα διαφορά από την Cadillac.

WE GO GREEN for the Lone Star Le Mans! 🟢



6 hours of non-stop action start NOW.



Watch live on FIAWEC+#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/656HzSntaA — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 6, 2026

Η εικόνα άλλαξε όταν ένα αργό pit stop έριξε τη Ferrari #51 χαμηλά στην πρώτη δεκάδα. Η Cadillac #38 του Ερλ Μπάμπερ ανέλαβε την πρωτοπορία, αλλά με παλαιότερα ελαστικά χρειάστηκε να αμυνθεί απέναντι στις Alpine και Toyota. Ο Νικ ντε Βρις πέρασε αρχικά την Aston Martin #007 και την Alpine #35, προτού προσπεράσει την Cadillac στην πρώτη στροφή έπειτα από 3 ώρες και 45 λεπτά.

What a move from @nyckdevries to take P2!! 👏



And Toyota is now in the LEAD after another brilliant overtake from the Dutch driver in #7.#WEC #6HCOTA #Toyota @ToyotaRacingWEC pic.twitter.com/ZLYWIegXvI — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 6, 2026

Το αυτοκίνητο ασφαλείας για επισκευές στην πίστα συμπίεσε ξανά το γκρουπ. Με τη συμπλήρωση πέντε ωρών, η Toyota #7 προηγούνταν μόλις 0,738 δλ. της Alpine #35 και 2,803 δλ. της Ferrari #50. Στην LMGT3, η Aston Martin #27 βρισκόταν πρώτη, μπροστά από την Porsche #91 και τη δεύτερη Aston Martin #23, με τις τρεις να χωρίζονται από λιγότερα από τρία δευτερόλεπτα. Η μάχη παρέμενε εντελώς ανοιχτή πριν από το τελευταίο και καθοριστικό ωριαίο σκέλος.

Ο Ντε Βρις ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει τη νίκη στο Τέξας, όμως πρόβλημα στα υδραυλικά του TR010 το έθεσαν εκτός μάχης, χάνοντας άκρως πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών.

Race leader RETIRES with 10 mins to go 💔💔



Absolute heartbreak for Toyota as #7 suffers hydraulic issues in the closing minutes. A huge race for the team turned into a nightmare. #WEC #6HCOTA #Toyota pic.twitter.com/ZshT4MNxD5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 6, 2026

H Aston Martin κυριάρχησε στην LMGT3

Μεγάλη νικήτρια στην κατηγορία LMGT3 ήταν η Aston Martin #27, με τον Ματία Ντρούντι να περνάει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, έχοντας μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση. Ο Ιταλός μοιράστηκε το κορυφαίο σκαλί του βάθρου με τους Ίαν Τζέιμς και Ζακ Ρόμπιτσον.

Στη 2η θέση τερμάτισε η #91 Porsche 911 GT3 της Manthey DK Engineering, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η #23 Aston Martin Vantage GT3 της Heart of Racing.

Επόμενος αγώνας του WEC είναι οι 6 Ώρες του Φούτζι το τριήμερο 25-27 Σεπτεμβρίου.