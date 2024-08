Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει στη δράση αυτό το τριήμερο και επισκέπτεται για τρίτη φορά στο 2024 την πανέμορφη Ισπανία.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP έπειτα από μία εβδομάδα διακοπής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση το τριήμερο 30 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου με το Grand Prix Αραγονίας. Η Αραγκόν επιστρέφει στο καλεντάρι του θεσμού έπειτα από ένα χρόνο απουσίας και πρόκειται για μία πίστα που λατρεύουν οι αναβάτες.

Η πίστα της Αραγονίας βρίσκεται στο πρόγραμμα της κορυφαίας κατηγορίας παγκοσμίου πρωταθλήματος δύο τροχών από το 2010. Η διαδρομή έχει μήκος 5,08 χιλιόμετρα και αποτελείται από 17 στροφές, 7 δεξιές και 10 αριστερές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει αρκετά σημεία για προσπέρασμα, ενώ παράλληλα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους αναβάτες και τις ομάδες.

Τις περισσότερες νίκες στην Αραγκόν έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 6 στο σύνολο. Νικητής το 2022 ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι όταν οδηγούσε τη δορυφορική Ducati της Gresini Racing, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Πέκο Μπανάια με το 1:46,322. Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 11 γύρους, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 23 γύρους.

Στο πρωτάθλημα αναβατών η μάχη γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Ο Πέκο Μπανάια έχει προβάδισμα μόλις 5 βαθμών από τον Χόρχε Μαρτίν. Οι δύο αναβάτες είναι μία κατηγορία μόνοι τους στη φετινή σεζόν και αποδίδουν εξαιρετικά πάνω στην πανίσχυρη GP24. Στο παιχνίδι της νίκης δεν αποκλείεται να μπει και ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος οδηγεί πάντα καλά στην Αραγκόν.

Το Grand Prix Αραγονίας στην πίστα της Αραγκόν, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του ένατου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP Αραγονίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 30 Αυγούστου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 3 Αυγούστου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 4 Αυγούστου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: KTM media