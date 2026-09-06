Ωμή παραδοχή από τον Τζορτζ Ράσελ πως η υπόθεση τίτλος στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 θα είναι αρκετά δύσκολη μετά και την ήττα στη Μόντσα.

Το Grand Prix Ιταλίας έμοιαζε με μία τεράστια ευκαιρία για τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός εκκίνησε από τη δεύτερη θέση, την ώρα που ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος και teammate του στη Mercedes, Κίμι Αντονέλι, βρισκόταν μόλις 19ος λόγω της ποινής για την αλλαγή στοιχείων της μονάδας ισχύος.

Αντί, όμως, να μειώσει τη διαφορά των 59 βαθμών, ο Ράσελ είδε τον Αντονέλι να πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή αντεπίθεση έχοντας και καλύτερη στρατηγική. Ο Ιταλός πέρασε τον teammate του τρεις γύρους πριν από το τέλος και κατέκτησε την έβδομη φετινή νίκη του, αυξάνοντας το προβάδισμά του στους 66 βαθμούς.

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Ο Ράσελ αποδέχθηκε τη μοίρα του

Με δέκα αγώνες να απομένουν, η μάχη δεν έχει κριθεί μαθηματικά. Οι δηλώσεις του Ράσελ μετά τον τερματισμό, ωστόσο, έδειξαν ότι ο ίδιος αναγνωρίζει πλέον πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει η κατάσταση.

«Ο Κίμι έχει ξεκάθαρα τον έλεγχο και αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση», παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Ο οδηγός της Mercedes ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να αντιμετωπίζει κάθε Grand Prix με μοναδικό γνώμονα την προσπάθεια να καλύψει τη μεγάλη βαθμολογική απόσταση: «Προσωπικά, δεν σκέφτομαι καν κάποια μάχη ή αντεπίθεση. Επικεντρώνομαι στο να αντιμετωπίζω κάθε αγώνα ξεχωριστά και να μεγιστοποιώ κάθε αγωνιστικό τριήμερο», ανέφερε.

Παράλληλα, αναγνώρισε την απόδοση του Αντονέλι και έθεσε ως βασικό του στόχο για το υπόλοιπο της σεζόν την κατάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων νικών.

«Ο Κίμι αποδίδει απίστευτα καλά. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί αυτή η διαφορά. Αποδέχομαι, λοιπόν, ότι η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Από εδώ και πέρα θέλω να το απολαύσω και να προσπαθήσω να κερδίσω όσους περισσότερους αγώνες μπορώ».

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