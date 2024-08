Ο Πέκο Μπανάια επικράτησε με ευκολία μετά τα λάθη των Χόρχε Μαρτίν και Μαρκ Μάρκεθ.

Ο αγώνας Σπριντ του GP Αυστρίας, του 11ου αγώνα του φετιμού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, έπεσε σαν «ώριμο φρούτο» στα χέρια του Πέκο Μπανάια. Ο πρωταθλητής με την εργοστασιακή Ducati Lenovo πήρε μια από τις πιο εύκολες νίκες της καριέρας του καθώς οι μοναδικοί που μπορούσαν να τον απειλήσουν έκαναν λάθη και βγήκαν εκτός διεκδίκησης. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati πήρε τη 2η θέση, μετά από μια ποινή που τον έριξε πολύ πίσω και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia πήρε την 3η θέση. Ο Μαρκ Μάρκεθ είχε πτώση ενώ βρισκόταν άνετα στη 2η θέση.

Μάχη από την αρχή

Μετά από όσα έγιναν στις κατατακτήριες δοκιμές, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον στην εκκίνηση του αγώνα Σπριντ, καθώς φαινόταν ότι θα ήταν μια ευθεία μάχη ανάμεσα στους διεκδικητές του πρωταθλήματος. Ο Μπανάια έκανε καλύτερη εκκίνηση και έστριψε πρώτος, αλλά λίγο αργότερα ο Μαρτίν τον πέρασε για να πάρει εκείνος την πρώτη θέση. Από πολύ κοντά τους ακολουθούσε ο Μαρκ Μάρκεθ, ενώ η τριάδα αμέσως ξεχώρισε από τους υπόλοιπους. Με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό να βρίσκεται στην 4η θέση.

Ο Πέκο Μπανάια αμέσως αντεπιτέθηκε και πήρε πίσω την πρώτη θέση στο δεύτερο γύρο, όταν ο Μαρτίν έκανε ένα λάθος και βγήκε εκτός πίστας στη Στροφή 2. Ο Ισπανός επέστρεψε στη 2η θέση, με τον Μάρκεθ να αγωνίζεται να ακολουθήσει το φρενήρη ρυθμό των πρωτοπόρων.

Γύρο με το γύρο, οι Μπανάια και Μαρτίν ξέφευγαν από τον Μάρκεθ, που έκανε μοναχικό αγώνα στην 3η θέση. Ο Ενέα Μπαστιανίνι είχε χάσει πολύ χρόνο στον πρώτο γύρο και βρισκόταν στην 7η θέση.

Η ποινή στον Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν μπορεί να ετοίμαζε ένα σχέδιο να επιτεθεί στον Μπανάια αλλά έπρεπε να αναθεωρήσει, καθώς πήρε ποινή Long lap γιατί δεν επιβράδυνε αρκετά κατά την έξοδό του από την πίστα στην περιοχή διαφυγής προτού επιστρέψει.

Ο Ισπανός της Pramac εκτέλεσε την ποινή και έχασε μία θέση και αρκετά δευτερόλεπτα, καθώς βρέθηκε στην 3η θέση και λίγο πάνω από 4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μπανάια και 2,5” πίσω από τον Μάρκεθ.

Αυτό άφησε μόνο και χωρίς πίεση τον Μπανάια στην πρώτη θέση του αγώνα, αν και ο Μαρκ Μάρκεθ ανέβασε λίγο το ρυθμό του και προσπάθησε να τον πλησιάσει. Ο Ιταλός πρωταθλητής όμως είχε απόλυτο έλεγχο της κατάστασης.

Η προσπάθεια του Μαρκ Μάρκεθ να πιέσει δεν κράτησε πολύ καθώς ο Ισπανός έκανε ένα λάθος και είχε πτώση, που τον έβγαλε εκτός αγώνα και επανέφερε τον Μαρτίν στη 2η θέση της κατάταξης. Ταυτόχρονα, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό προβιβάστηκε στην άνετη 3η θέση, καθώς δεν είχε καμία πίεση από όσους ακολουθούσαν.

😱 💥 @marcmarquez93 HAS GONE DOWN!



The Spaniard has dropped from 2nd to the back of the field 📉#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/vmWa9slwgp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Μέχρι το τέλος, τίποτα δεν ενόχλησε τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος με όλη του την άνεση είδε πρώτος την καρό σημαία και πήρε μια πολύτιμη νίκη, που τον επανέφερε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ισοβαθμώντας με τον Μαρτίν. Ο Χόρχε Μαρτίν πήρε μια πολύ καλή 2η θέση, με δεδομένο πώς εξελίχθηκε ο αγώνας, και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό συμπλήρωσε το άτυπο βάθρο του Σπριντ. Ακολούθησαν οι Μπαστιανίνι, Μίλερ, Μορμπιντέλι, Μπίντερ, Μπετζέκι και Πολ Εσπαργκαρό.

Ο κυρίως αγώνας του 3ημέρου, το grand prix της Κυριακής, θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Ducati