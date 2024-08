Ο «Martinator» με έναν απίστευτο γύρο εξασφάλισε την pole position στο Red Bull Ring έπειτα από επική μάχη με τον Μπανάια.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Gramd Prix Αυστρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati έκανε άλλη μία επίδειξη της εκπληκτικής ταχύτητάς του και εξασφάλισε την pole position, παρά την ενόχληση από ένα μικρό τραυματισμό στο χέρι. Ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής ομάδας Lenovo Ducati διεκδίκησε με ένταση την pole αλλά έμεινε στη 2η θέση και ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Ducati ήταν τρίτος και θα βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Martinator puts the Red Bull Ring on fire! 🔥@88jorgemartin storms to pole with a new all-time lap record! 💥#AustrianGP🇦🇹 pic.twitter.com/WVVooJgSR7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Q1

Ο καιρός παρέμεινε πολύ καλός στην περιοχή της Στυρίας και οι 14 συμμετέχοντες στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων (ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο είχε τεθεί εκτός μάχης λόγω εξάρθρωση στον ώμο από την πτώση της Παρασκευής) βγήκαν στην πίστα για να παλέψουν για τις δύο θέσεις που έδιναν την πρόκριση στο Q2. Οι διεκδικητές αυτών των θέσεων ήταν αρκετοί και ο ανταγωνισμός πολύ έντονος.

Στις πρώτες γρήγορες προσπάθειες των αναβατών, οι Πέδρο Ακόστα και Τζακ Μίλερ βρέθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις, στον εντός έδρας αγώνα της ΚΤΜ και υπό το βλέμμα του Στέφαν Πίρερ, του επικεφαλής του Γκρουπ στο οποίο ανήκει η αυστριακή εταιρεία.

IT CAN'T GET ANY CLOSER! 💥@polespargaro - 1:28.635@_moliveira88 - also 1:28.635 🤯



The Portuguese rider has to settle for third with the exact same time the @KTM_Racing wildcard clocked 😱#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/yXaYgRTTsQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Εκείνος που έκανε την έκπληξη όμως ήταν ο Πολ Εσπαργκαρό, που συμμετέχει ως wildcard στον αγώνα της Αυστρίας, και ανέβηκε στην πρώτη θέση, που λίγο αργότερα έγινε δεύτερη, από τον εξαιρετικό χρόνο του Τζακ Μίλερ. Παρότι ο Μιγκέλ Ολιβέιρα έκανε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Εσπαργκαρό, η δεύτερη θέση πήγε στον Ισπανό της ΚΤΜ γιατί είχε καλύτερο δεύτερο χρόνο. Έτσι, στο Q2 πέρασαν οι δύο εργοστασιακές RC16 των Τζακ Μίλερ και Πολ Εσπαργκαρό.

Q2

Το δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με τους 12 αναβάτες έτοιμους να διεκδικήσουν την pole ή την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση. Εκείνος που αντιμετώπιζε μια έξτρα δυσκολία ήταν ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος έκοψε άσχημα τον αντίχειρά του στο ντους το βράδυ της Παρασκευής και πονούσε αρκετά.

Ready to go despite a pesky small injury 👀



For those who missed it in FP2, @88jorgemartin cut his left thumb in the shower last night 🩹#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/Fn88JdgAqI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Ο Πέκο Μπανάια έκανε αμέσως σαφείς τις προθέσεις τους και με έναν εκπληκτικό γύρο διέλυσε το ρεκόρ γύρου στην αυστριακή πίστα ήδη από την πρώτη του γρήγορη προσπάθεια. Οι μόνοι που κατάφεραν να τον πλησιάσουν, αν και έμειναν ένα και δύο δέκατα πίσω αντίστοιχα, ήταν ο Χόρχε Μαρτίν και ο Μαρκ Μάρκεθ.

Έπειτα από αυτήν την επίδειξη δύναμης από τον Μπανάια, οι αναβάτες επέστρεψαν στα γκαράζ τους και ετοιμάστηκαν για μια δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, που εξελίχθηκε σε μια επική μονομαχία ανάμεσα στους Χόρχε Μαρτίν και Πέκο Μπανάια. Και λέμε επική, γιατί ο «Martinator» έκανε έναν απίστευτο γύρο, που όχι απλώς τον έφερε στην pole position, αλλά έριξε το ρεκόρ γύρου που είχε κάνει νωρίτερα ο Μπανάια κατά 4 ολόκληρα δέκατα του δευτερολέπτου.

Gritting his teeth and clocking a 1:27.748!!! 🔥@88jorgemartin puts it on provisional pole with a NEW ALL-TIME LAP RECORD 🤯🤯🤯#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/lzUZC9AU6J — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2024

Ο Μπανάια προσπάθησε να πάρει την pole από τα χέρια του Ισπανού αλλά δεν τα κατάφερε, μένοντας λίγο πάνω από ένα δέκατο πίσω, στη δεύτερη θέση. Ο Μαρκ Μάρκεθ κατάφερε στο τέλος να πάρει την 3η θέση και να εξασφαλίσει εκκίνηση από την πρώτη σειρά, αν και ήταν πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Μαρτίν. Ακολούθησαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό, Τζακ Μίλερ, Μάβερικ Βινιάλες, Ενέα Μπαστιανίνι, Φράνκο Μορμπιντέλι, Μάρκο Μπετζέκι, Πολ Εσπαργκαρό, Αλεξ Μάρκεθ και Μπραντ Μπίντερ.

Ο αγώνας Σπριντ ακολουθεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα και θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool