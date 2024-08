Ο Φράνκο Μορμπιντέλι ξαναβρίσκει το δρόμο προς την ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι και την ακαδημία που τον ανέδειξε.

Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Φράνκο Μορμπιντέλι στην ομάδα VR46 για το 2025 ολοκληρώνει την εικόνα του ρόστερ της ομάδας, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα. Ο Μορμπιντέλι, ο πρώτος αναβάτης που εντάχθηκε στην ακαδημία αναβατών VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι, επιστρέφει τώρα στην οικογένεια της VR46, αυτή τη φορά ως μέλος της αγωνιστικής ομάδας του MotoGP.

Σε δήλωσή του, ο Μορμπιντέλι εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα συνεργασία: «Είναι μια όμορφη ιστορία! Είμαι πολύ χαρούμενος που ανακοινώνω ότι υπέγραψα με την ομάδα VR46 για τη σεζόν του 2025. Νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου εδώ και θέλω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν με καλές επιδόσεις. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτή τη νέα περιπέτεια μαζί τους». Ο Μορμπιντέλι δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ακαδημία VR46 και τους ανθρώπους που τον υποστήριξαν, όπως τον Ρόσι, τον Κάρλο, τον Ούτσιο και άλλους, για την καθοριστική τους βοήθεια στην καριέρα του.

Ο 29χρονος Ιταλός έχει μια αξιοσημείωτη πορεία στο MotoGP, έχοντας κερδίσει τον τίτλο Moto2 το 2017 με την ομάδα Marc VDS, πριν περάσει στο MotoGP με τη Honda. Το 2019, μετακόμισε στην ομάδα Petronas SRT (Yamaha), όπου κατάφερε να κερδίσει τρεις αγώνες και να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα το 2020. Ωστόσο, από τα μέσα του 2021, όταν αντικατέστησε τον Μάβερικ Βινιάλες στην εργοστασιακή Yamaha, οι επιτυχίες μειώθηκαν, με τον Μορμπιντέλι να παλεύει να βρει ξανά τον ρυθμό του.

Το 2024, μετακόμισε στην Pramac Ducati, ωστόσο έχασε την προετοιμασία της σεζόν λόγω τραυματισμού. Παρά τις δυσκολίες, ο Μορμπιντέλι πέτυχε μερικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα με την Desmosedici, όπως μια τέταρτη θέση σε Sprint αγώνα και μια πέμπτη θέση σε κανονικό Grand Prix. Με την ομάδα της Pramac να συνεργάζεται με την Yamaha την επόμενη χρονιά, ο Μορμπιντέλι έπρεπε να βρει νέα ομάδα, και η VR46 φάνηκε η ιδανική επιλογή.

