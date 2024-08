Η VR46 που ανήκει στον Βαλεντίνο Ρόσι ανακοίνωσε τον έναν εκ των δύο αναβατών της για την επόμενη σεζόν του MotoGP.

O Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο θα παραμείνει στο MotoGP και την επόμενη σεζόν, έχοντας μάλιστα βρει μια εξαιρετική θέση. Ο 25χρονος Ιταλός έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και όχι μόνο κέρδισε την εμπιστοσύνη της VR46 αλλά και της Ducati.

O Ιταλός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ducati και θα παραμείνει στη VR46 το 2025 και 2026 σε ρόλο ηγέτη της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι. Το σημαντικό για τον Ντι Τζιαναντόνιο είναι το γεγονός πως θα έχει στα χέρια του την εργοστασιακή μοτοσικλέτα της Ducati του 2025 και όχι του 2024. Έτσι, θα είναι ο τρίτος αναβάτης μετά τους Πέκο Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ που θα οδηγεί την GP25.

Deal done! 🤝 @FabioDiggia49 will continue shining with the ✨FLUO ✨ squad for the next two seasons! 😎 #MotoGP2025 pic.twitter.com/WTUEbkAxqZ

H VR46, κυνηγούσε συμβόλαιο με την Ducati για να έχει δύο μοτοσικλέτες του 2025, όμως δεν το κατάφερε. Η ιταλική ομάδα δεν έχει ανακοινώσει ποιος αναβάτης θα πλαισιώσει τον Ντι Τζιαναντόνιο και θα αντικαταστήσει τον Μάρκο Μπετζέκι που θα αποχωρήσει για την Aprilia, αλλά όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Φράνκο Μορμπιντέλι.

