Η McLaren Racing αναζητά απαντήσεις σε ερωτήματα πριν από τον πρώτο αγώνα της Formula 1 του 2026 σύμφωνα με τον Λάντο Νόρις, καθώς είναι πίσω από άλλες ομάδες.

Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις παραδέχθηκε πως η McLaren Racing δεν έχει το πιο δυνατό μονοθέσιο, παρά το γεγονός πως η Formula 1 βρίσκεται σε περίοδο χειμερινών δοκιμών.

Η McLaren κινήθηκε διακριτικά στο Σακχίρ γράφοντας συνολικά 422 γύρους κατά τη διάρκεια των τριών ημερών. Το νέο μονοθέσιο δείχνει ανταγωνιστικό, καθώς πήρε την 1η θέση την πρώτη ημέρα και τη 2η θέση τη δεύτερη ημέρα στο Μπαχρέιν. Ωστόσο η ομάδα του Ουόκινγκ παραμένει ακόμη στη φάση κατανόησης της νέας MCL40 που φορά κινητήρα Mercedes.

Τα δεδομένα είναι πάντα σημαντικά

Μιλώντας κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Μπαχρέιν ο Νόρις εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρόοδο και τη συσχέτιση δεδομένων με τον προσομοιωτή.

«Νομίζω πως το μονοθέσιο συμπεριφέρεται όπως περιμέναμε. Κάναμε βήματα που θέλαμε στο πρόγραμμά μας. Το σημαντικό είναι μέχρι την επόμενη εβδομάδα να αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα που συλλέξαμε».

Ο Βρετανός εξήγησε ότι σε ορισμένες στιγμές το μονοθέσιο ήταν καλύτερο από ό,τι στον προσομοιωτή και σε άλλες όχι, όμως η συσχέτιση δεδομένων εργοστασίου/πίστας είναι ικανοποιητική. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν χρειάστηκε να δώσει εκτεταμένο feedback στο debrief, επισημαίνοντας πως η ομάδα του προσομοιωτή έχει κάνει καλή δουλειά.

Τόνισε, επίσης, ότι ο ρόλος του προσομοιωτή είναι πιο κρίσιμος από ποτέ: «Είναι πιο σημαντικός από ποτέ αυτή τη στιγμή, ειδικά για τη βελτιστοποίηση της μπαταρίας και της ενεργειακής πλευράς. Πρέπει να τη διαχειριστούμε σωστά και να εξελίξουμε το μονοθέσιο σε αυτό το στάδιο της χρονιάς».

Οι ομάδες που είναι μπροστά από τη McLaren

Ο Nόρις επιβεβαίωσε τα λόγια του Τότο Βολφ της Mercedes, πως η Red Bull φαίνεται να έχει σαφές πλεονέκτημα στην απόδοση και την ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Μπορεί να υπάρχουν μικρά πράγματα που μπορώ να κάνω καλύτερα, αλλά αυτό δεν θα κάνει τη διαφορά σε σχέση με αυτό που κάνουν εκείνοι. Φαίνεται πως έχουν μια πολύ καλή μονάδα ισχύος. Η ανάπτυξη και η αποδοτικότητα της ενέργειας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πρέπει να καταλάβουμε πώς το πετυχαίνουν», είπε.

Συμπλήρωσε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τόσο από πλευράς McLaren όσο και από τη μονάδα ισχύος της Mercedes, που προμηθεύει την ομάδα: «Η Red Bull φαίνεται να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και η μονάδα Ford δείχνει πολύ δυνατή. Προς το παρόν είναι ένα καλό βήμα μπροστά από εμάς».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η McLaren δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ούτε στο επίπεδο της Ferrari, υπογραμμίζοντας: «Ξέρω ότι θα βελτιωθούμε και θα κάνουμε βήματα μπροστά, αλλά και οι άλλοι το ίδιο. Δεν έχει νόημα να κάνουμε εικασίες. Πρέπει να δουλέψουμε όσο μπορούμε. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο βήμα να κάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τους νικήσουμε».

