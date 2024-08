Τι συνέβη στη μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Aston Martin, Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ στα πρώτα 14 Grand Prix της φετινής σεζόν της Formula 1; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 για το 2024 βρίσκεται στην καλοκαιρινή του διακοπή και είναι η ιδανική στιγμή για τα πρώτα συμπεράσματα και απολογισμούς μετά από 14 Grand Prix. Αυτό αφορά και στις εσωτερικές μονομαχίες, γιατί ως γνωστόν, σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρώτος σου αντίπαλος κάθε οδηγού δεν είναι άλλος από τον teammate του.

Σταδιακά θα δούμε το τι έκαναν οι οδηγοί στις… ενδοοικογενειακές τους μονομαχίες σε κάθε μία από τις δέκα ομάδες του grid. Ξεκινήσαμε από τη Red Bull Racing, ακολουθήσαμε με τη McLaren Racing, τη Scuderia Ferrari, τη Mercedes-AMG και τώρα σειρά έχει η Aston Martin, η οποία ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, αλλά η συνέχεια ήταν… εφιάλτης.

Half distance. 📏 Fernando is in P11 sandwiched between the Alpines, and Lance is P14 right behind BOT. #BelgianGP pic.twitter.com/76NSKPFpK6

Ώρα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον «εμφύλιο» ανάμεσα στους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ. Έπειτα από 14 Grand Prix, το επί μέρους σκορ στους αγώνες είναι 9-5 υπέρ του Ισπανού πολυπρωταθλητή. Το μονοθέσιο στο ξεκίνημα της χρονιάς επέτρεπε και στους δύο οδηγούς να παλεύουν συστηματικά για βαθμούς. Ο ρυθμός εξέλιξης της AMR24 ήταν τέτοιος που η Aston Martin έχασε απόδοση και έπεσε πολύ πίσω σε δυναμική.

Following the stewards' decision for car 63, Fernando is promoted to P8 and Lance to P11, giving us an updated total of four points this weekend. 🤝#BelgianGP pic.twitter.com/VzAIdvO9Uu