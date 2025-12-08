Volkswagen Smart Deals: Προσφορές και στα plug-in hybrid μοντέλα

Ειδικές τιμές και σημαντικό όφελος για τα υβριδικά Golf, Tiguan, Tayron και Touareg με ηλεκτρική αυτονομία έως 179 χλμ.

Η Volkswagen επεκτείνει το πρόγραμμα Smart Deals και στα plug-in hybrid μοντέλα της, δημιουργώντας ένα πακέτο προσφορών που απευθύνεται σε όσους θέλουν εξηλεκτρισμένη οδήγηση με χαμηλό κόστος χρήσης και υψηλή αυτονομία. Οι εκδόσεις eHybrid της μάρκας ξεχωρίζουν για τις κορυφαίες ηλεκτρικές επιδόσεις τους, καλύπτοντας την πλειονότητα των καθημερινών διαδρομών χωρίς κατανάλωση καυσίμου.

Golf eHybrid – Όφελος έως 5.000 ευρώ

Το Golf στην plug-in hybrid έκδοσή του προσφέρει 144 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας σε μεικτό κύκλο και έως 179 χλμ. στην πόλη, επιτρέποντας καθημερινές μετακινήσεις αποκλειστικά με ρεύμα. Η συνεργασία θερμικού και ηλεκτρικού κινητήρα προσφέρει άνεση στα ταξίδια, χαμηλή κατανάλωση και πλήρη ευελιξία χρήσης.

Tiguan eHybrid – Όφελος έως 8.000 ευρώ

Το δημοφιλές οικογενειακό SUV διατηρεί τους μεγάλους χώρους και την πρακτικότητα του μοντέλου, ενισχυμένα με ηλεκτρική αυτονομία 118 χλμ. σε μεικτές συνθήκες και έως 146 χλμ. στον αστικό κύκλο. Η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στη δουλειά το καθιστά ιδιαίτερα οικονομικό στη χρήση, ειδικά για καθημερινές διαδρομές.

Tayron eHybrid – Όφελος έως 7.000 ευρώ

Το νέο μεγάλο SUV της Volkswagen, διαθέσιμο σε πενταθέσια διάταξη, προσφέρει 121 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας μεικτά και έως 143 χλμ. στην πόλη. Συνδυάζει άνετους χώρους, σύγχρονη τεχνολογία και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, τοποθετώντας το ανάμεσα στις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας.

Touareg eHybrid – Όφελος έως 8.000 ευρώ

Η κορυφαία πρόταση της Volkswagen ενισχύεται από το plug-in hybrid σύστημα, που επιτρέπει καθημερινή αμιγώς ηλεκτρική χρήση χωρίς συμβιβασμούς σε πολυτέλεια ή επιδόσεις. Με πλούσιο εξοπλισμό και τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες της μάρκας, αποτελεί premium λύση για εξηλεκτρισμένη μετακίνηση.

Διαθεσιμότητα

Τα Smart Deals ισχύουν έως 31 Δεκεμβρίου, με άμεση διαθεσιμότητα στα plug-in hybrid Golf, Tiguan, Tayron και Touareg μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Volkswagen στην Ελλάδα.