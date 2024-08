Τι συνέβη στη μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ στα πρώτα 14 Grand Prix της φετινής σεζόν της Formula 1; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 για το 2024 βρίσκεται στην καλοκαιρινή του διακοπή και είναι η ιδανική στιγμή για τα πρώτα συμπεράσματα και απολογισμούς μετά από 14 Grand Prix. Αυτό αφορά και στις εσωτερικές μονομαχίες, γιατί ως γνωστόν, σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρώτος αντίπαλος κάθε οδηγού δεν είναι άλλος από τον teammate του.

Σταδιακά θα δούμε το τι έκαναν οι οδηγοί στις… ενδοοικογενειακές τους μονομαχίες σε κάθε μία από τις δέκα ομάδες του grid. Θα ξεκινήσουμε από τη Red Bull Racing, η οποία προηγείται τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ώρα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον «εμφύλιο» ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ. Έπειτα από 14 Grand Prix, το επί μέρους σκορ στους αγώνες είναι 13-1 υπέρ του παγκόσμιου πρωταθλητή. Η μοναδική φορά που τερμάτισε μπροστά ο Μεξικανός ήταν στην Αυστραλία, όταν ο Ολλανδός είχε εγκαταλείψει.

Στις κατατακτήριες δοκιμές ο Φερστάπεν κυριαρχεί απόλυτα, με το σκορ να είναι στο 14-0. Ο Πέρεζ όχι μόνο δεν έχει απάντηση στην ταχύτητα του Φερστάπεν αλλά σε πολλούς αγώνες δυσκολεύεται να προκριθεί στο Q3. Η 1η θέση είναι σύνηθες φαινόμενο για τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ενώ ο οδηγός από τη Γκουαδαλαχάρα δεν έχει ξεκινήσει ούτε τερματίσει πάνω από τη 2η θέση.

