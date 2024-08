Τι συνέβη στη μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Mercedes-AMG, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ, στα πρώτα 14 GP της φετινής σεζόν της Formula 1.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 για το 2024 βρίσκεται στην καλοκαιρινή του διακοπή και είναι η ιδανική στιγμή για τα πρώτα συμπεράσματα και απολογισμούς μετά από 14 Grand Prix. Αυτό αφορά και στις εσωτερικές μονομαχίες, γιατί ως γνωστόν, σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρώτος σου αντίπαλος κάθε οδηγού δεν είναι άλλος από τον teammate του.

Σταδιακά θα δούμε το τι έκαναν οι οδηγοί στις… ενδοοικογενειακές τους μονομαχίες σε κάθε μία από τις δέκα ομάδες του grid. Ξεκινήσαμε από τη Red Bull Racing, ακολουθήσαμε με τη McLaren Racing, τη Scuderia Ferrari και τώρα σειρά έχει η Mercedes-AMG, η οποία ξεκίνησε πολύ υποτονικά τη χρονιά, αλλά κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση.

The best Mercedes moment of 2024 so far... 👀 pic.twitter.com/4zQNwhyMSQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 6, 2024

Ώρα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον «εμφύλιο» ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Έπειτα από 14 Grand Prix, το επί μέρους σκορ στους αγώνες είναι 8-6 υπέρ του 26χρονου Βρετανού. Αμφότεροι ξεκίνησαν με μέτριο τρόπο τη σεζόν, όμως η βελτίωση της W15 τους δίνει πλέον τη δυνατότητα να παλεύουν για νίκες σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Και οι δύο Βρετανοί έχουν ως καλύτερο αποτέλεσμα την 1η θέση σε GP, με τον Χάμιλτον να είναι ο δεύτερος οδηγός μετά τον Μαξ Φερστάπεν που μετρά περισσότερες από μία νίκες.

Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι το δυνατό σημείο του Τζορτζ Ράσελ, καθώς κερδίζει κατά κράτος τον Λιούις Χάμιλτον στο 2024. Το επί μέρους σκορ είναι 10-4, με τον νεαρό Βρετανό να έχει και δύο pole position σε Καναδά και Μ. Βρετανία.

When the graphic designer isn't replying to their messages 👀 pic.twitter.com/QPzlAQkL7e August 5, 2024

Στη βαθμολογία οδηγών ο Λιούις Χάμιλτον έχει ένα μεγάλο προβάδισμα έναντι του Τζορτζ Ράσελ, κάτι που πάει κόντρα στα παραπάνω στατιστικά. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει 150 βαθμούς, ενώ ο νικητής του GP Αυστρίας 1 116 βαθμούς. Στη μάχη των βάθρων, ο Χάμιλτον μετράει 4 έως τώρα, ενώ ο Ράσελ 2 βάθρα.

Missing this 🔥 Sundays aren’t the same without F1 😤 pic.twitter.com/I4h9R4dK3L — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 4, 2024

Από τη φετινή σεζόν δεν έχουν λείψει και τα απρόσμενα για τη γερμανική ομάδα. Ο Τζορτζ Ράσελ μετρά δύο εγκαταλείψεις (σ.σ. Αυστραλία και Μ. Βρετανία) και έναν αποκλεισμό από GP (σ.σ. Βέλγιο), ενώ ο Χάμιλτον έχει εγκαταλείψει μία φορά, στο GP Αυστραλίας.

Μετά από 14 Grand Prix στο 2024 η Mercedes-AMG βρίσκεται στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η διαφορά της από την 3η Ferrari είναι 79 βαθμοί. Ο Χάμιλτον έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μέχρι και τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, μιας και είναι μόλις 49 βαθμούς πίσω από τον Λάντο Νόρις.

Δείτε την ομάδα του gmotion να κάνει την ανασκόπηση του πρώτου μισού της φετινής σεζόν της Formula 1 στο παρακάτω βίντεο.

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG media