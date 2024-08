Τι συνέβη στη μάχη ανάμεσα στους οδηγούς της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, στα πρώτα 14 Grand Prix της φετινής σεζόν της Formula 1.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 για το 2024 βρίσκεται στην καλοκαιρινή του διακοπή και είναι η ιδανική στιγμή για τα πρώτα συμπεράσματα και απολογισμούς μετά από 14 Grand Prix. Αυτό αφορά και στις εσωτερικές μονομαχίες, γιατί ως γνωστόν σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρώτος σου αντίπαλος κάθε οδηγού δεν είναι άλλος από τον teammate του.

Σταδιακά θα δούμε το τι έκαναν οι οδηγοί στις… ενδοοικογενειακές τους μονομαχίες σε κάθε μία από τις δέκα ομάδες του grid. Ξεκινήσαμε από τη Red Bull Racing, ακολουθήσαμε με τη McLaren Racing και τώρα σειρά έχει η Scuderia Ferrari, η οποία ξεκίνησε με αξιώσεις τη χρονιά, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που έχτισε.

Ώρα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον «εμφύλιο» ανάμεσα στους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Έπειτα από 13 Grand Prix (σ.σ. ο Σάινθ δεν πήρε μέρος στη Σ. Αραβία), το επί μέρους σκορ στους αγώνες είναι 7-5 υπέρ του Μονεγάσκου. Αμφότεροι ξεκίνησαν με εξαιρετικό τρόπο το πρωτάθλημα όμως στους τελευταίους αγώνες τα προβλήματα με τις αναβαθμίσεις έχουν επηρεάσει τις επιδόσεις και την εμπιστοσύνη τους στην SF-24. Αμφότεροι έχουν ως καλύτερο αποτέλεσμα σε GP την 1η θέση, ενώ ο Σάινθ έχει ως καλύτερο πλασάρισμα σε κατατακτήριες δοκιμές τη 2η θέση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι το δυνατό σημείο του Λεκλέρ, καθώς προηγείται με επί μέρους σκορ 8-5. Μάλιστα μετράει δύο pole position σε Grand Prix, οι οποίες επιτεύχθηκαν σε Μονακό και Βέλγιο.

Στη βαθμολογία οδηγών, ο Λεκλέρ μετράει 177 βαθμούς, ενώ ο Σάινθ έχει 162 βαθμούς. Παρά την υπεροχή του Μονεγάσκου, ο Ισπανός κρατάει τη διαφορά σε χαμηλά επίπεδα. Στη μάχη των βάθρων, ο Λεκλέρ μετράει 6 έναντι 5 του Σάινθ.

