Τι συνέβη στη μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της McLaren Racing, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι στα πρώτα 14 Grand Prix της φετινής σεζόν της Formula 1; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 για το 2024 βρίσκεται στην καλοκαιρινή του διακοπή και είναι η ιδανική στιγμή για τα πρώτα συμπεράσματα και απολογισμούς μετά από 14 Grand Prix. Αυτό αφορά και στις εσωτερικές μονομαχίες, γιατί ως γνωστόν, σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρώτος σου αντίπαλος κάθε οδηγού δεν είναι άλλος από τον teammate του.

Σταδιακά θα δούμε το τι έκαναν οι οδηγοί στις… ενδοοικογενειακές τους μονομαχίες σε κάθε μία από τις δέκα ομάδες του grid. Ξεκινήσαμε από τη Red Bull Racing και σειρά έχει τώρα η McLaren Racing, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις καλύτερες ομάδες του σπορ.

It wouldn’t be the same without a team selfie. 🧡🤳 pic.twitter.com/T4pQlmmiTV — McLaren (@McLarenF1) August 1, 2024

Ώρα λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον «εμφύλιο» ανάμεσα στους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Έπειτα από 14 Grand Prix, το επί μέρους σκορ στους αγώνες είναι 9-5 υπέρ του Βρετανού. Ο Νόρις ξεκίνησε δυναμικά το πρωτάθλημα, όμως στους τελευταίους αγώνες ο Πιάστρι είναι αυτός που παίρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αμφότεροι έχουν ως καλύτερο αποτέλεσμα σε GP την 1η θέση, ενώ ο Πιάστρι έχει ως καλύτερο πλασάρισμα σε κατατακτήριες δοκιμές τη 2η θέση.

A season to be proud of so far. 🤩 pic.twitter.com/4yCA89YVN8 — McLaren (@McLarenF1) August 1, 2024

Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι το δυνατό σημείο του Νόρις στο 2024, μιας και προηγείται 12-2 έναντι του Πιάστρι. Μάλιστα, μετράει δύο pole position σε Grand Prix (Ισπανία, Ουγγαρία) και μία σε Αγώνα Σπριντ (Κίνα).

Στη βαθμολογία ο Νόρις έχει 199 βαθμούς και βρίσκεται στη 2η θέση ενώ ο Πιάστρι έχει 167 βαθμούς και είναι 4ος στη βαθμολογία. Παρά την υπεροχή του Βρετανού στους αγώνες, η μεταξύ τους διαφορά είναι πολύ μικρή, όπως και ταχύτητά τους. Στη μάχη των βάθρων, ο Νόρις μετράει 8 σε 14 αγώνες και ο Πιάστρι μόλις 4, εκ των οποίων τα τρία τα έχει πετύχει στα τρία τελευταία Grand Prix.

We'll miss this view over the next few weeks. 🤩 #SummerBreak pic.twitter.com/g2JZRuiiAO — McLaren (@McLarenF1) July 29, 2024

H αξιοπιστία της McLaren MCL38 και η ικανότητα των οδηγών της να τερματίζουν τους αγώνες είναι ένα ακόμη θετικό στο 2024. Ο Νόρις έχει μόλις μία εγκατάλειψη, αυτή στην Αυστρία, ενώ ο Πιάστρι δεν έχει τεθεί εκτός αγώνα.

Μένει να δούμε τι θα γίνει ανάμεσα στους δύο οδηγούς της McLaren Racing στο δεύτερο μισό του 2024 και αν μπορούν να κατακτήσουν τουλάχιστον το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ακούστε το νέο podcast του gMotion με τους Στάθη Κοκκορόγιαννη και Κώστα Παστρίμα να αναλύουν τη νίκη της Mercedes με τον Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix Βελγίου, το δράμα του Τζορτζ Ράσελ και όλα όσα έγιναν στο αγωνιστικό τριήμερο στο Σπα.

Φωτογραφίες: McLarenF1/X