Χωρίζουν οι δρόμοι του Δανού με την αμερικάνικη ομάδα της Formula 1, καθώς η συνεργασία τους δεν θα ανανεωθεί για το 2025.

Η Haas F1 αναζητά το δεύτερο οδηγό της για το 2025, καθώς ανακοίνωσε ότι ο Κέβιν Μάγκνουσεν δεν θα συνεχίσει μετά τη λήξη του συμβολαίου στα τέλη της φετινής σεζόν.

MoneyGram Haas F1 Team can confirm Kevin Magnussen will depart his race seat upon the conclusion of his current contract at the end of the 2024 FIA Formula 1 World Championship.



The team looks forward to working with Kevin for the remainder of the 2024 season in his racing… pic.twitter.com/Yr9jboT1Pb